Boluarte ha sido invitada a participar en el “Diálogo por el Perú”, donde el titular de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, le realizará preguntas.

Las mismas fuentes señalaron que la jefa de Estado no tiene previsto realizar actividades en la ciudad sureña y remarcaron que su visita será breve.

En declaraciones a El Comercio, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, consideró que Boluarte Zegarra debe centrar su eventual participación en la CADE Ejecutivos 2024 en “señalar la ruta para que su gobierno llegue a su fin de la mejor manera”. Es decir, con “la economía creciendo y con un ambiente político estable”.

“Y también nos debe decir cómo se va a aprovechar la inauguración del puerto de Chancay”, complementó.

James, además dijo que la mandataria debe realizar una autocrítica por el desborde de la criminalidad organizada en el país.

“Siempre se debe dar una autocrítica, nada es perfecto, hay muchas cosas por corregir, creo que la presidenta debe escuchar un poco más a los gremios privados y no solamente escuchar al grupo que la rodea. Si se abre y escucha otras opiniones, sugerencias, creo que todo va a ser más fácil y va a llegar a mejor término”, expresó.

También remarcó que debe hacer un mea culpa por los últimos nombramientos en Petroperú, en referencia a la designación de Alejandro Narváez como titular del directorio de la empresa estatal petrolera. “Petroperú no debe seguir siendo un barril sin fondo, no debe seguir gastando los ahorros de los todos los peruanos […] La solución no es liquidarla, pero sí buscar un CEO que haga cumplir el buen uso de los recursos del Estado”, sostuvo.

(Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

“La criminalidad se ha desbordado”

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, opinó que Boluarte Zegarra debe brindar un discurso de “desarrollo, facilitación de la inversión y de recuperación de la economía”. “Queremos competitividad y la forma más fácil de luchar contra la pobreza es generando riqueza”, manifestó en diálogo con este Diario.

Bustamante refirió que su gremio empresarial tiene preparado un paquete de 40 proyectos de inversión en las cuatro macrorregiones, “que deberían servir de guía para hacer proyectos de rápida ejecución”.

El empresario dijo que espera que la presidenta aborde las políticas para contrarrestar la criminalidad, que “se ha desbordado”.

“La criminalidad que estamos enfrentando se ha desbordado, tiene fuentes externas, incentivos muy grandes, no hemos dotado de suficientes recursos a nuestras fuerzas policiales”, subrayó.

A su turno, el presidente de Perú Sostenible, Óscar Caipo, afirmó que la mandataria debe explicar cómo se manejaran las empresas estatales con eficiencia y seriedad, en particular, Petroperú.

“Recibimos señales positivas algunas veces y otras, negativas, como ha sido el cambio del directorio de Petroperú. Con estas designaciones, parece que el Ejecutivo no se toma en serio la situación de esa empresa pública y del impacto que puede tener en el grado de inversión para el país”, complementó.

Caipo remarcó que la jefa de Estado también debe anunciar acciones concretas para darle solución a la inseguridad.

“Los tiempos de los diagnósticos y de que nos digan que el problema era el gobierno anterior [el de Pedro Castillo] ya pasaron, la presidenta ya está dos años prácticamente en el gobierno y necesita resolver problemas concretos. ¿Cómo hacemos para que desde los penales no se puedan hacer llamadas extorsivas?”, cuestionó.

“Lo más importante es trazar un plan”

A su turno, el presidente de CAPECO, Jorge Zapata, sostuvo que un clamor de la ciudadanía es que el Estado les brinde seguridad. Agregó que la presidenta Boluarte debería “decir algo” sobre este problema que azota al país.

“Hace tiempo le hemos pedido que haya una articulación entre los tres poderes del Estado y los gobiernos regionales y municipales, que se trace una estrategia articulada que tenga efecto en la lucha contra la inseguridad. El crimen organizado ha invadido las calles del país. Lo más importante es trazar un plan y que se dé cuenta a la ciudadanía cada cierto tiempo de ese plan”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Zapata refirió que, si bien la economía se ha recuperado este año, esta debe seguir creciendo.

“Sería interesante que nos hable sobre cuáles son sus políticas y sus planes para las inversiones. Hay US$50.000 millones que están embalsados. Otro tema es el vinculado a las políticas para erradicar a la minería ilegal, que genera violencia, contaminación, que genera un trabajo explotador y otras economías ilegales”, mencionó.

Zapata indicó que Boluarte Zegarra tiene que decir qué alternativas maneja su administración para el futuro de Petroperú.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Eduardo Ferreyros, dijo que la jefa de Estado debe brindar un mensaje que “genere confianza” y remarcó que “sin seguridad” el país “no podrá salir adelante”.

Ferreyros, en declaraciones a El Comercio, indicó que si Boluarte se queda hasta el 2026 “aún hay un tiempo que debe recorrer” y que su participación en la CADE debe ser enfocada en anunciar medidas concretas para que la ciudadanía se pueda sentir segura.

“El crimen, la inseguridad viene en aumento […] Hay que ponerle mucha atención, mientras no haya seguridad el Perú no va a crecer”, acotó.

¿Cambios en el Gabinete?

James dijo que, a un par de semanas del Foro APEC, “ya es necesario refrescar” el Gabinete Ministerial, que preside Gustavo Adrianzén.

“Eso, además, le va a dar un nuevo aire al gobierno que lo está necesitando a gritos. No quiero recomendar, no me compete decir en qué carteras deben ser los cambios, pero un refrescamiento del Consejo de Ministros es necesario y urgente”, manifestó.

El presidente de la SNI, además, dijo que el proyecto de Ley de formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal (MAPE) fue presentado con poca anticipación por parte del Ejecutivo, pero “de todas maneras es mejor que el Reinfo”.

Desde inicios de marzo, Gustavo Adrianzén lidera el Gabinete Ministerial. De acuerdo con la última encuesta de Datum para El Comercio, solo el 6% lo aprueba. (Foto: PCM) / Carla_Pat

Caipo, por su lado, aseguró que sí se debe renovar a parte del Gabinete Ministerial.

“Siempre es necesario evaluar quiénes [son los ministros] que avanzan y quiénes, no. En seguridad, por ejemplo, se ven algunos avances, pero no se controla la situación en lugares concretos, como en Pataz (La Libertad). ¿Por qué eso no se puede controlar? Tampoco se evita que desde los penales se realicen llamadas. Son temas concretos que el gobierno debería estar en la capacidad de arreglarlos si hubiera la voluntad política de hacerlo, pareciera que no lo hubiera”, expresó el presidente de Perú Sostenible.

Los titulares de la Confiep, Capeco y SNP evitaron responder a la pregunta y señalaron que un cambio en el Consejo de Ministros es una decisión que le compete a la presidenta.

“Necesitamos gente más competente”

El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, consideró que Boluarte Zegarra, en caso asista a la CADE, debe centrar su participación en las preocupaciones de los ciudadanos, principalmente en la seguridad ciudadana, así como en las reformas políticas y electorales, “que fortalezcan el sistema político”.

“[Esto] para que no haya una atomización del voto que puede generar que un presidente o presidenta de la República pueda ser elegido después de haber sacado solo un 10% de voto en la ronda inicial [primera vuelta], Además, necesitamos aprovechar las ventajas geopolíticas del país y promover la inversión privada”, expresó a El Comercio.

(Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

Galdós indicó que a pesar de que desde el gobierno no se han dado incentivos para la inversión privada, el país crecerá este año 3,5%.

“¿Qué sería si tuviéramos medidas reactivadoras que mejoren la eficacia del gasto público? Si eso fuera así podríamos crecer al 6%”, dijo.

Además, señaló que la presidenta Boluarte debe explicar qué va a ser el Estado “para restaurar su capacidad para brindar servicios básicos”, como infraestructura en agua y desagüe, educación y salud.

En otro momento, Galdós se pronunció a favor de que se realicen ajustes en el Gabinete Ministerial.

“Yo creo que sí tendría que haber un acto de desprendimiento de la presidenta y del primer ministro [Gustavo Adrianzén] y pensar claramente que lo que necesitan son personas competentes en cargos ministeriales y no personas que tengan afinidad a su línea política. Esto pasa en las empresas y en las instituciones. Necesitamos gente más competente no solo a nivel ejecutivo, sino en los cargos de confianza que elija este gobierno”, concluyó.