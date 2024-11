Lo que estamos viviendo es un proceso de deterioro de nuestras condiciones de crecimiento e inclusión social. Y el mensaje que queremos llevar a CADE es una propuesta para construir una visión de país que nos permita identificar qué cosa hemos hecho bien, en qué cosa hemos fracasado y qué podemos mejorar. Para construir esta visión compartida, necesitamos entender muy bien qué está pasando en el mundo, cuáles son las dinámicas globales, entender cuáles son nuestras potencialidades como país.

—La dinámica global está en constante transformación. A nivel geoeconómico y tecnológico, ¿cuál es el más urgente de entender para?

Hay un cambio fundamental en los centros de poderes económicos en el mundo. Se está trasladando del hemisferio occidental norte hacia la parte del Asia. En el 2050, las dos primeras economías del mundo van a ser China e India. Eso va a marcar nuevos patrones de comercio. Y para nuestro país –y América Latina en general– las relaciones comerciales son fundamentales en su crecimiento a largo plazo. De hecho, China ya es el primer socio comercial de Sudamérica.

"Los costos logísticos de Perú, respecto de su PBI, frente a América Latina son 50% más altos y eso es por la infraestructura. Tenemos que resolverlo"

—Hizo referencia a nuestras potencialidades como país, ¿cuáles son?

Lo que tenemos como sociedad es que somos muy emprendedores. Pero en cohesión social, nos falta. La cohesión va a venir cuando construyamos una visión y la podemos compartir entre todos los peruanos.

—Y en la medida que podamos cerrar brechas importantes.

Necesitamos infraestructura, necesitamos un Estado que funcione. Tenemos una bendición como país por los Andes, que es donde está el mineral. Tenemos la Amazonía y hay todo un tema forestal por explorar. Pero siendo una bendición, nos genera un problema de conectividad muy grande y la única manera de resolver ello es con infraestructura. Los costos logísticos de Perú, respecto de su PBI, frente a América Latina son 50% más altos y eso es por la infraestructura. Tenemos que resolver ese problema y la única manera de hacerlo es destinando recursos y siendo muy eficientes en la ejecución.

—Algo que no se está haciendo hoy.

Desgraciadamente no.

"Uno ve el ránking del Doing Business del Banco Mundial –que se hizo hasta el 2020– y vemos cómo nos hemos deteriorado en la última década respecto a las condiciones que el Estado brinda a las empresas para facilitarles su vida"

—¿Es un problema del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales?

En general –y no solo en el tema de infraestructura– debemos apostar por una coordinación entre el sector público y el sector privado. El mejor ejemplo que tenemos de ello es la agroexportación. El Estado hizo lo suyo: obras de infraestructura, Tratados de Libre Comercio. El sector privado hizo lo mismo: invirtió, apostó, arriesgó su capital. Hoy somos un país que lidera en productos agrícolas a nivel global.

—Un hecho del que se ha hablado mucho en el país y se hablará en este CADE Ejecutivos es la pérdida de institucionalidad. ¿Qué hacer para recuperarla?

Uno ve el ránking del Doing Business del Banco Mundial –que se hizo hasta el 2020– y vemos cómo nos hemos deteriorado en la última década respecto a las condiciones que el Estado brinda a las empresas para facilitarles su vida. El Banco Mundial acaba de sacar un nuevo ránking Business Ready donde el nivel de análisis es más importante. Incluye a 50 países y Perú está incluido. Haciendo una ponderación de regulación, servicio público y eficiencia operativa, estamos en el puesto 23.

—Casi a media tabla.

Y cuando uno analiza qué ha ocurrido con estos 50 países frente al ranking Doing Business, hemos caído. En el 2020 estuvimos en el puesto 22 y ahora estamos en el puesto 23. Pero en el 2011 estuvimos en el puesto 9. Siempre restringiéndonos a estos 50 países. Eso nos da una agenda en la que trabajar. Eficiencia operativa es básicamente meritocracia, capital humano en el Estado y procesos eficientes. Nada más.

—¿Implementar la Ley Servir es el camino?

Es parte, claro. Es un elemento fundamental.

—CADE Ejecutivos centra esta edición en pasar de la degradación a la reconstrucción. En este último período, las propuestas de reformas se han desvanecido. ¿Se nos está haciendo tarde?

Corea del Sur en los cincuentas, después de su separación, su PBI per cápita era 1/3 del de Perú. En 1980, llegó a igualar el PBI per cápita de Perú. Es decir, le tomó casi 30 años. Hoy el PBI per cápita de Corea del Sur es tres veces el PBI per cápita de Perú. Más allá del tiempo que nos tome, lo importante es ser consistentes en las políticas y fortalecimiento institucional. Y Corea del Sur ha atravesado por procesos críticos. En los 80 tuvo un proceso crítico de transición de gobiernos autocráticos a una democracia. En los 90 pasaron por una crisis financiera muy complicada, pero mantuvieron sus políticas. ¿Y cuáles fueron? Fortalecimiento institucional, apertura de la economía, apoyo a la inversión privada. El Perú ha tenido episodios de fuerte crecimiento en su historia. Nuestro problema es que nunca hemos logrado mantener esas políticas.

—Más por un tema político que económico.

Así es.

—¿Entonces la reforma política se hace aún más necesaria?

La reforma política es fundamental. Es condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria para poder avanzar.

—Hay algunos avances. Hoy se ha aprobado el retorno a la bicameralidad en el Congreso. ¿Esta es la dirección correcta?

Estos avances son importantes. Hay que distinguir en términos de tu estructura de gobernanza y tus instituciones políticas que determinan las reglas de comportamiento y los incentivos que le estás dando a los ciudadanos. Aquí se ha trabajado mucho en temas de bicameralidad, que es importante. El tema de la no reelección fue un gravísimo error. Pero no hay que olvidarnos lo otro: hay que trabajar en la mejora de las instituciones públicas para que le brinden a los ciudadanos de la manera más eficiente posible.

—¿Cuál es el mensaje que quiere llevar a CADE Ejecutivos?

CADE siempre ha sido un mensaje al país. El mensaje a la sociedad peruana es que debe ser una sociedad movilizada. El gobernador no puede estar cuatro años sin dar resultados. Eso no está ocurriendo ahora. Y si el ministerio no está siendo eficiente en la promoción de proyectos, entonces la sociedad civil debe llevarle las propuestas al ministro. Y debe presionarlo públicamente. No puede ser que trámites en Ecuador se demoren 24 horas y en Perú se demoren 24 días.