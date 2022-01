Pese a que en más de una oportunidad, la primera ministra Mirtha Vásquez expresó el compromiso del presidente Pedro Castillo de transparentar sus reuniones en la casa de Sarratea en Breña, el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, admitió que la lista de visitas no existe y no es función del jefe de Estado elaborarla.

“No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, porque él no las hace, esa no es su función. El presidente no tiene una lista, pero a las personas que han estado ahí ya la fiscalía les ha preguntado y ya se está dando toda la información”, aseveró.

En declaraciones a RPP, Pachas reiteró que Castillo Terrones jamás despachó desde este domicilio y que todos los encuentros que sostuvo fueron de carácter personal.

“Nunca el presidente ha despachado en Sarratea. La señora Karelim López nunca se ha reunido en Breña con el presidente, ni era intermediaria de ninguna empresa. [¿Entregarán la lista de visitantes] Es que no hay ninguna lista, el presidente no hace listas”, agregó.

Al ser consultado por el ministro de Defensa, Juan Carrasco, quien señaló que asistió a la casa de Breña para reunirse con el mandatario, Pachas aseveró que esta situación ya fue aclarada por el propio ministro cuando fue citado al Congreso de la República.

“El ministro de Defensa ya ha ido al Congreso y ha dado una respuesta. Ha dado una explicación, ha dicho que era un tema de tema personal por la muerte de su madre. El ministro de Defensa ya lo aclaró, no se ha dado un acto irregular”, refirió.

A mediados del último mes de diciembre, la primera ministra Mirtha Vásquez aseguró que el presidente “ya envió la lista de los visitantes en la casa de Sarratea a la Procuraduría”, pero esa institución emitió un comunicado desmintiendo esa versión.

Ante ello, la PCM señaló a El Comercio que “ante la solicitud de información de la Procuraduría General del Estado de informar sobre las reuniones del señor presidente de la República en la casa de Breña, la presidencia del Consejo de Ministros tomó conocimiento que la Subsecretaría General del Despacho Presidencial procedió a responder lo solicitado a la Procuraduría General. Cabe indicar que la referida respuesta no incluye la lista de visitantes a la casa de Sarratea, pues no cuenta con dicho registro”.

“La presidencia del Consejo de Ministros aclara la información dada, debido a que al ser consultada por un medio de comunicación sobre este tema, la presidenta del Consejo de Ministros no contaba con los detalles de la respuesta”.

