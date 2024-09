El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, aseguró que tarde o temprano el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, será capturado e insistió en que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para dar con su paradero

En declaraciones a RPP TV, refirió que el 80% de un total de 105 requisitoriados se encuentran prófugos de la justicia desde hace más de 5 años .

Arriola también cuestionó a los periodistas por insistir constantemente con el tema y dijo que preguntas “intensas” de ese tipo solo generan “daño” moral a los más de 140 mil policías a nivel nacional.

“Hacemos todos los esfuerzos. El 80% de 105 mil requisitoriados, vale decir 81 mil (sic), tiene más de 5 años de requisitoriados. Hay personas como La Torre Carrasco, que es hermano de la camarada ‘Norah’ (Augusta La Torre), que tiene 22 años prófugo por delitos de terrorismo”, expresó.

“Déjennos trabajar por favor, un día se van a levantar con la noticia. Yo siento la intensidad de las preguntas. No voy a entrevistas que no salte esto y hace daño a los 140 mil policías, once muertos y siete heridos de bala. Tenemos que tener alta la moral”, agregó.

A lo largo de ese tiempo, Vladimir Cerrón ha evadido, al menos, ocho operaciones de la Policía Nacional (PNP), se ha mantenido activo en redes sociales y ha hecho política desde la clandestinidad.

Del mismo modo, se han dictado dos órdenes de prisión preventiva contra Cerrón Rojas por 36 meses cada una, luego que no cumpliera con las reglas de conducta que se le habían ordenado como parte de su comparecencia restringida.

Además, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el 55% cree que Vladimir Cerrón continúa prófugo, porque cuenta con la protección del gobierno de Dina Boluarte, quien fue tesorera de la agrupación fundada por el exgobernador regional de Junín.