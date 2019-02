Alan García: cronología de la conferencia por la que el MP lo vincula a Odebrecht

El ex mandatario Alan García ha asegurado en diversas oportunidades que, luego de cederle la posta a Ollanta Humala en Palacio de Gobierno en el 2011, se dedicó a brindar conferencias en varios países.

Sin embargo, una de estas ponencias ha sido sindicada por el equipo especial Lava Jato como irregular por estar vinculada a la constructora brasileña Odebrecht, al punto de ocasionar que en noviembre del año pasado se le dicte una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.

Repasa en esta nota la cronología del caso.

►Qué sacar de las revelaciones de Brasil, por José Carlos Requena



►Odebrecht: cronología sobre el acuerdo de colaboración que se firmó en Brasil



La conferencia

25/05/2012

Alan García brindó una conferencia para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) en la que, según ha repetido, se hicieron presentes aproximadamente 300 empresarios.

“Para Fiesp, no para Odebrecht”

14/11/2017

Marcelo Odebrecht, ex CEO de la compañía brasileña, rindió su testimonio sobre presuntos pagos de sobornos en el Perú ante fiscales peruanos el 9 de noviembre del 2017.

El 14 de ese mes, Alan García empleó su cuenta de Twitter para referirse, justamente, a la ponencia que brindó en Sao Paulo en el 2012.

"Di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil para la Federación Industrial de Sao Paulo (no Odebrecht). Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la fiscalía", sostuvo aquella vez.

“La Caja 2”

15/11/2018

A un año de lo indicado líneas arriba por Alan García, el portal IDL-Reporteros publicó un informe en el que sostuvo que los US$100 mil que recibió el ex mandatario por la conferencia en Brasil fueron pagados por la constructora y no por la Fiesp.

En ese sentido, el portal precisó que, en realidad, el dinero con el que se pagó a García Pérez provino de la Caja 2 de la empresa brasileña, la cual estaba destinada fondos para el pago de sobornos.

Imagen de los correos que Marcos de Queiroz Grillo y José Américo Spinola intercambiaron.

Para probar ello, citaron correos intercambiados entre Marcos de Queiroz Grillo, generador de los fondos de la Caja 2, y José Américo Vieira Spinola, operador del Departamento de Operaciones Estructuradas.

José Américo Vieira Spinola se encargaba de efectuar los pagos de la Caja 2 por intermedio de su estudio Spinola Consultoria Jurídica.

Según se dijo aquella vez, se creó un escenario "ficticio" para realizar los pagos colocando la firma de los documentos con fechas atrasadas, dando la apariencia de que hubo acuerdos pasados para la conferencia del ex mandatario.

Ese mismo día, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que se dicte una orden de impedimento de salida del país contra Alan García.

Impedimento de salida

17/11/2018

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el ex jefe del Estado por la investigación que le sigue la fiscalía en el caso de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2), obra ejecutada por Odebrecht.

La fiscalía argumentó en su pedido que el líder aprista, su ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el entonces representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, viajaron a Cusco el 19 de febrero del 2009 para inaugurar un tramo de la carretera Interoceánica Sur.

Pese a que en la agenda del mandatario figuraba que esa sería la única actividad del día, en la noche, Alan García convocó a su Consejo de Ministros.

Según el acta de la sesión, el único punto de la agenda fue aprobar un decreto de urgencia para encargar al MTC la ejecución de obras del Metro de Lima.

El entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en sesión de concejo municipal y casi en simultáneo, aprobó la celebración de un convenio con el MTC para viabilizar la concesión de la referida obra.

Al día siguiente, Enrique Cornejo y el alcalde firmaron el convenio marco de cooperación interinstitucional para sacar adelante este proyecto. Ocho días después, se publicó en el diario “El Peruano” el Decreto de Urgencia 032-2009, mediante el cual se transfiere la entidad a cargo de la ejecución del metro de la municipalidad al MTC.

Por ello, se imputó a Alan García y a Enrique Cornejo el haber creado un marco legal orientado a facilitar que el posteriormente llamado Consorcio Tren Eléctrico (conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú y Graña y Montero S.A.) ganaran las licitaciones del proyecto de la línea 1 del Metro, en sus tramos 1 y 2.

Asilo diplomático

18/11/2018

La cancillería peruana reveló que, en la víspera, Alan García solicitó asilo diplomático a la embajada de Uruguay.

“Nosotros habíamos tomado conocimiento de que la próxima semana se había citado tres veces al ex presidente y se preparaba una detención en una de estas diligencias. Y esto es parte de una criminalización de comportamiento de Alan García", defendió el abogado del ex mandatario, Erasmo Reyna.

Rechazan pedido

03/12/2018

El Gobierno de Uruguay rechazó el pedido de asilo diplomático solicitado por el ex presidente, tras lo cual abandonó la residencia del embajador uruguayo Carlos Alejandro Barros, en San Isidro.

Acuerdo de colaboración

15/02/2019

Representantes del equipo especial Lava Jato y de la procuraduría ad hoc suscribieron un acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con Odebrecht.

A causa de dicho trato, los ex ejecutivos de la firma brasileña deberán facilitar toda información relevante para contribuir a las investigaciones de pago de sobornos a funcionarios peruanos por la adjudicación de obras públicas.

Contrato simulado

18/02/2019

Marcos de Queiroz Grillo, generador de los fondos de la Caja 2, fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez. De acuerdo a fuentes de este Diario, el ex ejecutivo aseguró en su declaración que el pago a García fue “ficticio”.

Según dijo, Jorge Barata le solicitó que pague US$100 mil al ex mandatario por la exposición. No obstante, detalló que la transferencia no debía figurar a nombre de la constructora. Por ese motivo, buscaron a José Américo Spinola, con el objetivo de que el pago al líder aprista se hiciera a través de su estudio de abogados.

En otro momento, De Queiroz Grillo confirmó, además, la autenticidad de los correos que intercambió a través de su e-mail visamark@vpnep.com con joe@drousys.com, perteneciente a Spinola.

Luego del interrogatorio, Jorge Ramírez, procurador ad hoc del Caso Lava Jato, aseguró que “es evidente” que el contrato que se hizo a García para el pago de US$100 MIL por la conferencia fue “simulado”.

“Es evidente de que se trata de un contrato simulado, realizado posteriormente [a la conferencia], lo que va a estar en cuestión ahora es la procedencia de la ilicitud del dinero, no puedo dar más detalles en particular”, indicó Ramírez a los medios de comunicación.

En defensa de Alan García, su abogado Erasmo Reyna, quien también participó en la diligencia, respondió que la conferencia fue “real” y que se pagaron los impuestos respectivos.

También añadió que la constructora brasileña realizó las primeras coordinaciones para que el ex presidente dé la conferencia.