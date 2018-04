Comisión Lava Jato interrogará a ex gerente de gestión de Villarán El ex funcionario deberá responder sobre la concesión del Proyecto Línea Amarilla y su participación en la campaña por el No

José Miguel Castro es investigado preliminarmente –junto a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán– por el equipo especial anticorrupción de la fiscalía por sus presuntos vínculos con las empresas Odebrecht y OAS (Foto: Archivo) Archivo El Comercio