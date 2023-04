El contralor general de la República, Nelson Shack, descartó que su institución pueda ejercer algún tipo de medida ante las denuncias de congresistas que recortan los sueldos de los trabajadores de sus despachos, por considerar que se trata de un mal manejo de fondos privados y no públicos.

En declaraciones a RPP, criticó el accionar de los legisladores acusados de estos delitos, pero señaló que no es competencia de la contraloría desde el momento en que se trata de dinero que ya dejó las arcas del Estado para convertirse en sueldos.

“Desde la perspectiva legal y constitucional que tiene la Contraloría, ese es un manejo de recursos que no son públicos porque cuando ‘mochas’ sueldo a un trabajador, ese sueldo ya no es recurso público sino privado. Por lo tanto, la Contraloría no tiene competencia para intervenir ahí”, manifestó.

Hasta el momento, se han reportado al menos seis casos de congresistas que han pedido a trabajadores de sus respectivos despachos que entreguen parte de sus sueldos de manera irregular, todos revelados a través de informes periodísticos que han llevado a investigaciones en comisiones del Congreso y del Ministerio Público.

Las parlamentarias acusadas por estos supuestos delitos son Katy Ugarte, Rosio Torres, Heidy Juárez, Magaly Ruiz, María Cordero Jon Tay y María Acuña.

Nelson Shack, si bien dijo que no pueden ejercer acciones ante estas denuncias, cuestionó que se lleven a cabo estas prácticas. “El caso de los ‘mochasueldos’ es absolutamente inaceptable. Estamos absolutamente en contra que esto suceda. no puede pasar en nuestro Parlamento”.

Asimismo, señaló que han sostenido reuniones de trabajo con la Oficina de Control Interno del Congreso como parte del trabajo que se está realizando por las adquisiciones que fueron cuestionadas meses atrás como los buffets, compras de alfombras y otros pagos desde dentro del Poder Legislativo.