El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), aseguró que el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal se encuentra “estancado” debido a que ni el Estado ni los gobiernos regionales han puesto la voluntad política necesaria.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que el Perú tiene una deuda consigo mismo respecto a dicho sector debido a que no le ha dado el interés necesario para su respectiva formalización, pese a que la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el próximo 31 de diciembre.

“Lo que yo veo es que el Perú tiene una deuda pendiente consigo mismo en torno al sector de la pequeña minería. El 2016 se crea el Reinfo, pero el tema de la formalización minera aún empieza en el año 2010, el 2012 se consolida con un paquete legislativo y han pasado 14, 16 años y lo que puedo explicarle a la ciudadanía es que durante estos 16 años ni el Estado, traducido en el Gobierno Nacional, ni los gobiernos regionales le han puesto la voluntad política que se necesita”, expresó.

“(Voluntad política son) recursos económicos, logística, capacidad técnica, capacitación a los pequeños mineros. O sea, no le hemos dado el interés necesario para formalizar a esta actividad minera tan importante”, agregó.

Según mencionó, en su región, Madre de Dios, solo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entregó S/480 mil para el proceso de formalización de 50 mil trabajadores, lo que significa que se le ha pagado no menos de S/1.50 a cada uno.

“El Gobierno Regional (de Madre de Dios) solo ha formalizado a dos mineros, Puno creo a 20, Ica a 12, Arequipa 16. Entonces el proceso de formalización está estancado. Por eso el 2021, cuando se dio la norma que amplió la formalización minera hasta el 2024, se estableció en una disposición transitoria que el Ministerio de Energía y Minas tenía que entregar en un plazo de seis meses la nueva ley de pequeña minería”, manifestó.

“Ese plazo se venció en octubre del 2022. Estamos noviembre del 2024 y el Ejecutivo no ha cumplido con presentar el proyecto de ley. Tenemos cuatro sesiones más y se acaba la legislatura. El problema de fondo es la no formalización, que no le ponemos toda la voluntad política para que formalicemos la pequeña minería en el país”, añadió.

Sobre partidos

De otro lado, Salhuana Cavides se mostró en contra de reabrir el plazo de inscripción de afiliados a los partidos políticos, de cara a las elecciones generales del 2026, por considerar que “jurídicamente sería inaceptable” volver a hacerlo y generaría inestabilidad en la ley electoral.

“Lo que creo es que sobre la inscripción a partidos políticos, el plazo ya venció, creo que jurídicamente sería inaceptable volver a abrirlo, no habría estabilidad en las normas electorales”, subrayó.

Respeto al financiamiento de partidos políticos por parte de empresas privadas, mencionó que el último viernes 8 de noviembre el Congreso realizó un evento con representantes de Colombia, México y Argentina sobre el sistema bicameral y allí se llegó a la conclusión de que solo así se impedirá el ingreso de economías informales o ilegales.

“Al haber cerrado este tema por el caso Odebrecht, que es un tema que lamentablemente contaminó a muchos gobiernos y muchas personalidades públicas, ese espacio lo han ocupado economías informales o ilegales”, aseveró.

“Es mejor que el sistema formal participe abierta y directamente en un partido político, si es (que se) adscribe a (la) economía social de mercado, economías abiertas, o si están en otra opción política, respaldarán a otra. Ese es al final la síntesis del evento que hicimos el viernes y que nosotros compartimos”, sentenció.