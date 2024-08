El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) se pronunció sobre la nueva denuncia contra su colega José Arriola por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho y aseguró que desde su bancada no se va a “blindar ni proteger a nadie”.

En declaraciones a los periodistas, aclaró que será el propio Arriola Tueros quien tendrá que responder a la nueva acusación en su contra y dijo esperar que el tema sea investigado “hasta las últimas consecuencias”.

“Nosotros no vamos a defender para nada. Él no pertenece a Podemos, viene de Acción Popular y todos sus temas han sido anterior. Tendrá que responder porque todas las acciones de carácter penal son personales y él debe afrontar su situación”, expresó.

“Lo que tenemos que decir es clarísimo: yo no soy juez ni fiscal para determinar. Las acciones que haya cometido anteriormente un congresista, debe responder e investigarse hasta las últimas consecuencias. Nosotros no vamos a blindar ni proteger a nadie, yo no acepto nada de eso”, agregó.

En ese sentido, Luna Gálvez remarcó que no piensa “asumir responsabilidades ajenas” y que cada legislador es responsable de acciones. “Ninguno de los de Podemos tiene ningún problema, no lo ha tenido nunca y no lo va a tener tampoco porque, al menos yo ni sueldo cobro”, remarcó.

Según revelaron “Cuarto Poder” y “Punto Final”, una conversación de WhatsApp, un testimonio y el comprobante de una transferencia evidencian que el congresista José Arriola recibió en su cuenta bancaria parte del dinero que presuntamente le recortaba a sus trabajadores.

De acuerdo con la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra el congresista días atrás, por el presunto delito de concusión, recortó más de S/102 mil del salario de 10 trabajadores de su oficina, de la comisión investigadora sobre las compras en el marco del COVID-19 y de la bancada de Acción Popular.

El Ministerio Público detectó que el congresista habría obligado a los trabajadores de su oficina a llenar y firmar una declaración jurada de donación voluntaria y también un acta de recepción económica para la compra de bienes para donación.

En su defensa, José Arriola aseguró que demostrará su inocencia en la fiscalía. Según ha dicho en varias oportunidades, el dinero que daban sus trabajadores era voluntario y se destinaba a ayuda social.

“En la fiscalía todo se va a saber. Es completamente falso, no hubo ningún usufructo personal, ni un sol a favor mío”, señaló a “Cuarto Poder”.