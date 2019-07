Las dudas sobre el proyecto de reforma para adelantar elecciones

El legislador Jorge del Castillo (Apra) ha anunciado que este miércoles presentará una solicitud para requerir el acta y la grabación de la sesión del Consejo de Ministros (CM) del 24 de julio, a fin de constatar que este órgano aprobó la presentación del proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato de congresistas y del presidente.

Del Castillo pone énfasis en requerir el audio de la sesión para garantizar que el acuerdo fue tomado de forma oportuna. Según ordena la Constitución, el mensaje al Congreso debe ser aprobado por el Gabinete antes de ser pronunciado. Pero el mandato no es específico sobre algunos detalles de su aprobación.

►Araoz sobre Vizcarra en Gran Parada Militar: "No creo que haya habido un desplante"

►Milagros Salazar: No calzan los tiempos para adelanto de elecciones generales

Exministros consultados –entre ellos, el mismo Del Castillo– señalaron que en algunas ocasiones se aprueba el texto completo, y en otras, los lineamientos generales.

Del Castillo y los exministros César Villanueva (gobierno de Vizcarra), Ana Jara (Ollanta Humala) y Carlos Bruce (Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski) señalaron que en algunas ocasiones se aprobó el texto completo, y en otras, los lineamientos. Aun así, la decisión de plantear un proyecto de reforma constitucional es un punto esencial que debió ser aprobado, en opinión de los exministros.

Las actas de las sesiones del Gabinete no registran los detalles de las discusiones. El documento del año pasado en el que se registra la aprobación del mensaje presidencial del 2018, al que tuvo acceso El Comercio, no contiene el discurso completo, sino las ideas generales.

En tanto, el registro en audio de las sesiones no es obligatorio, señala Jara, sino solo el acta. De la misma opinión es el constitucionalista Aníbal Quiroga.

—Posible acusación—

El lunes por la noche, el primer ministro Salvador del Solar declaró que el discurso del presidente Vizcarra fue aprobado en la sesión del 24 de julio. En declaraciones a RPP, Del Solar especificó los términos de lo aprobado: “En el Consejo no aprobamos el proyecto de ley. Lo que dijimos es que el camino que podemos buscar es un camino similar al que se tomó en el 2000”.

Este punto genera otro debate. Para algunos constitucionalistas consultados, el Gabinete debía haber aprobado el proyecto de reforma constitucional antes de que el presidente lo anuncie en el mensaje a la nación.

“No puede haber un proyecto de reforma sin aprobación del CM [...] El presidente Vizcarra no puede anunciar una reforma constitucional que no ha debatido con su CM, eso no se puede hacer ex post acto y regularizarlo”, señala Quiroga.

Si los hechos se hubieran dado tal como los narró Del Solar, para Quiroga, Vizcarra habría cometido una infracción constitucional por la que podría ser denunciado al final de su mandato.

“¿Cabe que el presidente anuncie un pedido de reforma constitucional antes que sea aprobado por el Consejo de Ministros? Yo creería que no”, manifiesta.

En tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola señala que el artículo 206 de la Constitución exige que las iniciativas legislativas de reforma constitucional deben contar con la aprobación del Gabinete.

“Toda aprobación, por lógica, es antes de que se anuncie”, afirma Urviola, quien niega haber sido consultado por el Ejecutivo sobre esta reforma tal como lo señaló el ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Sin embargo, no considera que Vizcarra haya cometido una infracción constitucional.

“Algunos otros anuncios también requerirán de documentos refrendados, y eso no pone al presidente en el escenario de una infracción constitucional”, señala la especialista Elena Alvites.

No obstante, el texto del proyecto sí debe contar con la aprobación del Gabinete. Alvites resalta que es un tema delicado, por lo que se debe esperar a la redacción final del proyecto.

—Aseguran que discurso se aprobó en sesión del Gabinete—

​Siete miembros del Gabinete han ratificado la versión oficial: el discurso aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 24 de julio incluyó la parte final en la que se refiere a presentar el proyecto que recorte el período del Legislativo y del Ejecutivo.

Además del primer ministro Salvador del Solar, los ministros Vicente Zeballos (Justicia), Carlos Oliva (MEF), Gloria Montenegro (Mujer), Edgar Vásquez (Mincetur), María Jara (MTC) y Fabiola Muñoz (Minagri) se pronunciaron en ese sentido.