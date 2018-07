Esta noche el programa "Cuarto Poder" difundió audios en los que se registran dos conversaciones telefónicas entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, las que se realizaron el pasado 8 de marzo.

En los dos audios se escuchan a Hinostroza y Oviedo coordinar una reunión de ambos para ese mismo día en la casa del detenido empresario Antonio Camayo. El motivo del encuentro, según se deduce por otros audios difundidos por el mismo programa periodístico, era porque el magistrado quería conseguir entradas del Mundial de Rusia para su esposa.

Antes de producirse el contacto telefónico del juez con el dirigente deportivo hay otras conversaciones de Hinostroza con Camayo en el que el primero pide con insistencia al segundo que lo ayude a conseguir una reunión con Oviedo, a quien llaman "El Gordito", pues su esposa también quiere viajar a Rusia.

La intermediación de Camayo surte efecto y Oviedo llama el 8 de marzo a Hinostroza y se produce el siguiente diálogo:

Oviedo: Doctor, qué gusto saludarlo.

Hinostroza: Aló hermanito ¿Me llamaste?

Oviedo: Sí doctor ¿Cómo está? ¿Cuándo tiene tiempo, un ratito, para juntarnos?

Hinostroza: Bueno pues hermano, yo, yo estoy el dom…

Oviedo: Estaba de viaje, ¿ya llegó, ya, ya está en Perú o todavía?

Hinostroza: Claro, ya pues compadre, hasta el domingo, le dije a Toño y Toño nunca me llamó, nada…

Oviedo: Ah, mira, perfecto, entonces doctor, eh, coordina con Toñito para… para…

Hinostroza: Mira, no hay tiempo porque yo mañana… mañana creo hay una reunión, van a hacer una recepción al amigo.

Oviedo: Sí, ahí nos…

Hinostroza: Pero ahí no se puede conversar porque hay un montón de gente.

Oviedo: Sí, sí, tienes razón, tienes razón.

Hinostroza: El sábado, ¿puede ser el sábado?

Oviedo: El sábado, el sábado, el sábado.

Hinostroza: Porque el domingo, el domingo yo me voy en la madrugada nuevamente fuera del país.

Oviedo: Ah, perfecto. El sábado entonces, ¿ya?

Hinostroza: Salvo que sea hoy día en la noche, no sé…

Oviedo: Hoy día en la noche también puede ser. Voy a hablar ahora con…

Hinostroza: Mejor ahora, sabes por qué, porque mañana, perdón, el sábado yo de repente tengo que alistar mi maleta…

Oviedo: Ah ya, ya, tranquilo, voy a hablar con Toñito.

Hinostroza: Una hora no más compadre.

Oviedo: Sí, sí, sí… Ya doctor.

Hinostroza: Me avisas ¿Ah? Me avisas.

Oviedo: Ya, ya doctor.

Hinostroza: Ya.

Ese mismo día, a las 5.32 p.m. , Hinostroza llama a Camayo, quien está con Oviedo, y le pasa la llamada .

Oviedo: Doctor, qué honor saludarlo, doctor.

Hinostroza: Qué dice pues hermano, ahí, pucha, mira qué coincidencia, parece que telepáticamente estamos unidos compare, ah.

Oviedo: Estamos unidos telepáticamente, doctor.

Hinostroza: Claro. La gente buena, la gente que busca el bien, que no hace el mal, la gente que…

Oviedo: Que está chambeando.

Hinostroza: …quiere construir una sociedad justa, ¿no? Estamos unidos, hermano.

Oviedo: Así es.

Hinostroza: Le decía que como habíamos quedado a ver si nos podíamos reunir para no…

Oviedo: ¿A qué hora puede ser doctor?

Hinostroza: No, si quiere yo voy un par de horas a la casa de nuestro hermano ¿no?

Oviedo: Ya, claro, excelente. Ya doctor, hable con él y él le va a confirmar.



Finalmente, la reunión se concreta para las siete y media de la noche de ese 8 de marzo en la casa de Camayo. Más tarde, la esposa de Hinostroza lo llama a este y le pregunta "¿Qué pasó? ¿Fuiste donde Toño?. El juez le responde : "Sí, sí, ya te cuento. Hay buenas noticias, ya conversamos acá". Horas antes, el magistrado le había dicho a su cónyuge que en la reunión "vamos a definir pues si viajamos o no viajamos".