La presidenta de la república, Dina Boluarte, reiteró sus cuestionamientos contra las “mentiras trasnochadas” y afirmó que su Gobierno “se mantiene firme” pese a las críticas a su gestión.

Durante la inauguración de la decimosexta Escuela Bicentenario Institución Educativa 046 Víctor Raúl Haya de la Torre en el distrito de Ate, la mandataria insistió en su llamado al diálogo y la unidad.

“Mi Gobierno se mantiene firme, buscando siempre el diálogo y el consenso para enfrentar problema como la delincuencia, la extorsión. Allí es donde nos tenemos que encontrar como peruanos”, expresó.

“No me voy a cansar de llamar al diálogo, la unidad, la patria nos necesita unidos, no desunidos, nos necesita unidos en el amor, no desunidos en el odio, la patria nos necesita con la verdad por delante, no con las mentiras trasnochadas”, agregó.

Asimismo, reiteró que a las “mentiras” y críticas responde con “más trabajo”; al divisionismo, “con la sonrisa de cada alumno, de cada alumna”; al odio, con el “diálogo sincero”.

“Los llamamos, dejen sus odios y vengan a trabajar con nosotros, únanse al equipo de más trabajo, de más esfuerzo, de más dedicación para más colegios, más hospitales, más puentes, más carreteras, un Perú más desarrollado”, subrayó.

“Vengan, dejen sus odios y vengan con nosotros, dejen sus mentiras y vengan con nosotros. Acá está el equipo que trabaja, sin odios, sin mentiras, solo con el corazón sincero”, añadió.

En ese sentido, Boluarte Zegarra remarcó que en su equipo “no hay espacio para la corrupción” y lo que hay es un “Gobierno enfocado en seguir construyendo un mejor país para todas y para todos”.

“Trabajamos con las manos limpias, con la conciencia tranquila y la frente en alto. A más historias inventadas, más obras. Más escuelas bicentenario, más establecimientos de salud y más proyectos de gran envergadura destrabados y al servicio de las peruanas y los peruanos”, acotó.