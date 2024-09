En su última conferencia de prensa, el vocero de la presidenta Dina Boluarte hizo un pedido a la fiscalía. No fue una solicitud vinculada a su actuación frente a la inseguridad ciudadana, a que se investiguen delitos de forma más rápida o actuar en conjunto con el Ejecutivo.

Ante periodistas convocados a Palacio de Gobierno, Fredy Hinojosa aprovechó una pregunta hecha por el reportero del canal del Estado para pedir al Ministerio Público que “actúe” contra los medios de comunicación que hayan reportado “acciones violentas” en contra de la mandataria durante su última visita a Piura.

Hinojosa negó que esos hechos hayan ocurrido, a pesar de los múltiples reportes periodísticos, y sostuvo que haberlos “pretendido insinuar” sería un delito, una “suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado contra los autoridades”.

“Me voy a referir respecto a la presencia de la señora presidenta en la región Piura, [en] actividades que se han realizado con absoluta normalidad. En lo personal, me consta que todas las actividades se han desarrollado dentro del marco de cordialidad, dentro del diálogo con la población, sin ningún tipo de acciones violentas, como se pretende o se ha pretendido insinuar desde algún sector de la prensa”, dijo.

(1/4) La @ANP_periodistas rechaza declaraciones del vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien acusó a medios de comunicación de "incitación a la violencia" y llamó al Ministerio Público a investigarlos de oficio por reportes de incidentes durante visita de Dina Boluarte a Piura pic.twitter.com/XhzEYubhnd — ANP Perú (@ANP_periodistas) September 10, 2024

Agregó que “esos hechos constituyen un acto más bien ilícito, que es una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado contra los autoridades, situación que esperamos que el Ministerio Público pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos”.

“No ha existido ninguna agresión, ningún acto de violencia. Mucho menos, como se ha dicho falsamente, que se han lanzado objetos, que se han lanzado piedras. Eso es absolutamente falso y pueden dar fe los diferentes vecinos que han participado en las actividades, así como las autoridades policiales responsables de cada una de las jurisdicciones donde se han desarrollado estas actividades.

Finalmente, hizo una “invocación a los medios de comunicación: seamos responsables en la información que propalamos y no generemos una instigación a actos de violencia donde no la hay”.

El vocero de la mandataria, quien no declara por sí misma a la prensa desde hace meses, se refirió a la visita de Dina Boluarte a Sullana el pasado 5 de septiembre. Fue para la inauguración de obras en el colegio estatal María Ignacia García de Gonzáles.

Distintos medios reportaron que a su salida de esa actividad, un grupo de ciudadanos persiguió, insultó y lanzó piedras contra la comitiva presidencial. La corresponsal en Piura de Canal N, uno de los medios que difundió las imágenes, informó que eran vecinos del asentamiento humano ‘El Obrero’, varios de ellos deudos de víctimas de la delincuencia, y que una de las piedras impactó contra un vehículo policial.

Sullana: Ciudadanos lanzaron piedras a la llegada de la presidenta Dina Boluarte. Persiguieron a la comitiva presidencial y demandaron solución al sicariato y extorsión en la zona



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/A8dm7hUFGb — Canal N (@canalN_) September 5, 2024

Ese mismo día, la presidenta también participó en la ceremonia de inauguración de un centro de salud en Castilla, Piura. Durante su discurso en esa actividad, la presidenta dijo: “a quienes pretenden dividirnos, les respondemos con más obras, a quienes quieran polarizar el país, les demostramos con más trabajo [...] A más mentiras, más obras; a más odio, más trabajo; a más división, más unidad”.

Representantes de gremios periodísticos deploraron lo dicho por el vocero de Dina Boluarte y lo calificaron como una evidente amenaza a la prensa, así como un intento de criminalizar el trabajo periodístico.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, manifestó su preocupación por lo dicho por Fredy Hinojosa. “En primer lugar, esto ha sido cubierto por cuatro medios de comunicación. Están las imágenes, están los sonidos”, dijo a El Comercio.

“El señor Hinojosa dice que lo que sucedió en Sullana se dio con absoluta normalidad y que hay personas malintencionadas que buscan mostrar a la población como hostil. Bueno, lo que hemos visto es lo que sucedió: tiraron piedras, la presidenta no fue bienvenida en Sullana. En esencia, lo que dijo es una mentira”.

Recordó que ya hay antecedentes de fiscales que abren indagaciones contra periodistas por opiniones y dichos, lo “cual no puede suceder”. “Lo que dice el señor Hinojosa se inserta en esa narrativa preocupante: que el Ministerio Público pueda comenzar a investigar lo que dicen los medios de comunicación”.

Conferencia de prensa de Dina Boluarte el pasado 8 de julio, la última vez que respondió a preguntas de los medios de comunicación. (Foto: Presidencia) / Jhonel Rodriguez Robles

“¿Dónde estamos? Eso sí genera una cachetada a la libertad de expresión. Si los periodistas vamos a estar supeditados a una investigación del Ministerio Público por lo que decimos, estaríamos viviendo casi casi en una dictadura de las comunicaciones”, advirtió.

En diálogo con este Diario, el penalista Roberto Pereira consideró los dichos “inaceptables, sobre todo viniendo del vocero presidencial, porque se entiende que es Dina Boluarte hablando a través de él”. “Evidencia un desprecio por las libertades informativas. Sobre la base de discrepar con la cobertura de unos hechos, hacen llamados para que la fiscalía investigue a los medios de prensa y criminalice su labor”, dijo.

Indicó que incluso si la Presidencia considera que la cobertura periodística no fue correcta, hay otros canales para hacer un reproche y ello “no amerita una criminalización, menos aún bajo la figura de la instigación a la comisión de un delito”. Además, dijo que una denuncia o investigación de este tipo por instigación no tendría sentido: “Eso no se puede calificar como una instigación. La instigación es convencer a un tercero de que cometa un delito. Es imposible que una cobertura periodística califique en ese tipo. Es un total y manifiesto despropósito”.

Pereira recordó el prolongado silencio de la presidenta ante la prensa, así como la forma en que los reporteros son tratados cuando cubren sus eventos, y consideró que esta “es una expresión más del evidente desprecio de la presidenta por la libertad de información. Solo aprecia cuando esta le es favorable, no cuando la opinión le es crítica. Eso no se condice con un gobernante de estándares democráticos [...] Es parte de un patrón de parte de la presidenta. Claramente, hostiga a la libertad de expresión”.

“Hacer llamados a la criminalización, a que los periodistas estén sometidos a un control del Ministerio Público, con un riesgo de investigaciones penales, es propio de modelos antidemocráticos” consideró Pereira. “Es propio de gobiernos dictatoriales, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Es muy preocupante viniendo del vocero presidencial, que se asume que está expresando la voluntad de la presidenta.

Hinojosa calificó de falsas las transmisiones en vivo que evidenciarían agresiones a la presidenta, lo que consideró una inducción a la violencia. Aludió a protestas contra Boluarte ocurridas el pasado 5 de setiembre, en Piura. 👇 pic.twitter.com/CcG6AB7OJq — IPYS (@IPYS) September 10, 2024

En la misma línea, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó los dichos de Fredy Hinojosa. A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, los consideraron “un abierto llamado a intimidar a periodistas”.

“La ANP considera esta declaración un nuevo intento del gobierno de criminalizar la actividad periodística. Ya no es solo intolerancia a crítica, son ataques sistemáticos que procuran amordazar a la prensa instrumentalizando a operadores de justicia”, indicaron.

En tanto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó el pedido hecho por el vocero de Dina Boluarte a la fiscalía. “Reconociendo el derecho de cualquier funcionario público a presentar denuncias específicas por delitos del periodismo, este llamado para que los fiscales vigilen a la prensa es antidemocrático y reñido con los deberes gubernamentales de proteger la libertad de expresión”, afirmaron en un pronunciamiento.

Además, compartieron un video de los actos reportados por la prensa y que el funcionario de Palacio de Gobierno calificó como falsos.

El Comercio envió mensajes a Fredy Hinojosa para consultarle si se ratificaba en sus declaraciones contra la prensa y en el pedido a la fiscalía para que investigue a medios de comunicación. También se le preguntó por qué consideraba que publicar información sobre actos de violencia contra una autoridad sería un delito de instigación.

El vocero presidencial solo replicó que iba derivar las consultas a la oficina de prensa de Palacio de Gobierno. Desde allí, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.