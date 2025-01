El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la no inclusión de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y señaló que eso no se ha producido porque “no concurren los elementos suficientes”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, el titular de la PCM afirmó que el Ejecutivo respeta la labor de investigación y búsqueda que viene realizando la Policía Nacional (PNP).

LEE MÁS: Nicanor Boluarte no se conectó a audiencia donde se evalúa apelación contra orden de prisión preventiva

“Nosotros somos absolutamente respetuosos de la labor de investigación y búsqueda que están haciendo los integrantes de la Policía Nacional del Perú. Para la inclusión en la lista hay una serie de criterios, que estoy seguro se están tomando en cuenta, y si es hasta este momento esa inclusión no se ha producido es porque no concurren los elementos suficientes para que aquello se produzca”, expresó.

Adrianzén también manifestó que no se personaliza la labor que realizan tanto la PNP como el Ministerio del Interior respecto a Nicanor Boluarte, sino también en otros procesados que se encuentran prófugos de la justicia.

LEE MÁS: Audio revela presunta propuesta de Mateo Castañeda a Harvey Colchado para intercambiar información

“Nosotros no personalizamos esta labor, nosotros entendemos que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dictan políticas a nivel nacional para que esto se produzca no en cabeza de una persona en particular, sino de todas las personas que estén en esta condición”, subrayó.

Como se recuerda, el hermano de la presidenta Dina Boluarte se encuentra prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre del 2024, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la orden de prisión preventiva.

Boluarte Zegarra es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico, como parte del caso “Los Waykis en la sombra”.

Al hermano de la mandataria se le sindica de supuestamente haber utilizado el aparato estatal, para el nombramiento de prefectos y sub-prefecto, y a través de estos lograr la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú.