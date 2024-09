El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que ha interpuesto una denuncia penal contra algunos periodistas por la difusión de audios de supuestas conversaciones con el capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como ‘Culebra’.

En entrevista con Willax TV, consideró que algunos hombres de prensa “más parecen activistas” y los acusó de utilizar su imagen “de manera indebida”, razón por la cual podría ampliar su denuncia este lunes 2 de setiembre.

“Con respecto a este tema, no había tomado (acciones), lo he hecho esta semana que ha transcurrido, he interpuesto una denuncia penal por organización criminal contra quien ha facilitado estos presuntos audios adulterados y adicionalmente contra algunos periodistas, que más parecen activistas. Es más, la voy a ampliar el día de mañana si es que utilizaban mi imagen de manera indebida”, expresó.

En ese sentido, el titular del Mininter insistió en que es víctima de una “campaña mediática” por su gestión al frente de dicho portafolio. También reiteró que no es su voz la que se escucha en los audios difundidos.

“Nosotros desde un principio no solamente hemos alegado que desconocemos el contenido, sino que además hemos acreditado y demostrado –en los últimos al menos que se han transmitido en diversos medios- que no es nuestra voz”, subrayó.

“Adicionalmente a ello, el último reclamo que le hice muchísimos medios y que hoy por hoy penosamente lo veo y me doy cuenta que no transmiten, es que tengan cuidado en relacionar mi imagen con ese audio”, agregó.

Difunden nuevo audio

Un nuevo audio atribuido al actual ministro del Interior, Juan José Santivañez, menciona un presunto favorecimiento del gobierno de Dina Boluarte para que Vladimir Cerrón permanezca prófugo de la justicia y el supuesto uso de un vehículo presidencial con ese propósito.

Según un reportaje del dominical “Punto Final”, la grabación forma parte del audio entregado esta semana por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé a la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo con la defensa legal del oficial, el audio fue grabado el pasado 21 de mayo en un chifa y las voces que se oye allí son las de su patrocinado y las de Juan José Santiváñez, quien por entonces ya era ministro del Interior.

En el audio, que tiene partes ininteligibles, la voz atribuida a Juan José Santiváñez hace referencia a “correos de congresistas” con “dos funcionarios de Palacio” y a la protección de parte de “ocho militares cubanos”.

En otra parte de la conversación, la supuesta voz del ministro pregunta si recuerda que “el cofre de la presidenta estaba en la playa”. “Porque iban a sacar Cerrón de la playa”, dice la misma voz. ‘Cofre’ es como se conoce al vehículo oficial que trasladan a la mandataria.