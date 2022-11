Uno es dueño de silencios y esclavo de sus palabras. Desde que asumió el cargo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pierde los papeles una y otra vez, despertando el rechazo desde distintos sectores y aumentando las voces que exigen su salida del cargo.

El último -por ahora- de una larga lista de insultos- de Aníbal Torres fue durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno. Ahí arremetió con frases misóginas contra la periodista Sol Carreño por un reportaje emitido en Cuarto Poder.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, expresó Torres, el 3 de noviembre durante una actividad en Palacio de Gobierno.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, exclamó al referirse a Sol Carreño.

Contra el cardenal Barreto

En abril, insultó al cardenal Pedro Barreto y atacó al Acuerdo Nacional, mientras el también arzobispo de Huancayo intermediaba para superar la crisis y se alistaba una reunión de dicha instancia diálogo político.

“Ahí tenemos a un cura, el cura Valverde. Discúlpeme, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona”, expresó aludiendo a fray Vicente de Valverde, quien participó de la captura del inca Atahualpa.

Además, restó méritos al Acuerdo Nacional, foro de diálogo que reúne a los representantes de partidos políticos, gremios y de la sociedad civil y cuestionó el papel de su secretario general, Max Hernández.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada (...) Allí está don Max Hernández. (...) ¿No es verdad que usted está siempre de lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted siempre está del lado de la ultraderecha y que cree usted que Pedro Castillo debe cambiar de posición política para que exista paz en el país?”, aseveró en una entrevista para un portal universitario.

¿Que dijo exactamente?

Consultado por la prensa sobre sus frases contra Pedro Barreto, señaló que no quería “ofender” porque se trató de un “dicho popular”

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’, o algo así, que es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. Eso ha sido, pero no ha ido con el propósito de ofender”, expresó.

Sus elogios a Hitler

El 7 de abril, en Huancayo, tuvo expresiones de elogio al genocida Adolfo Hitler. Sus palabras generaron la indignación no solo de políticos, autoridades e instituciones peruanas, sino pronunciamientos de las embajadas de Alemania e Israel y de la Asociación Judía del Perú.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación”, expresó Torres, despertando de inmediato una ola de condena.

Tan solo unos días antes, había sido blanco de críticas por desmerecer el desempeño de la Policía Nacional durante las protestas sociales. “Nuestra Policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente” había afirmado durante una entrevista con un medio internacional.

Sus respuestas a temas como el alza de los productos básicos de la canasta familiar también fueron cuestionadas.

En una entrevista que brindó el martes a Canal N, Torres evitó responder- e incluso se molestó- cuando fue consultado si había reemplazado en su dieta el pollo por el pescado, tal y como él había recomendado que lo haga la población. “No le voy a contestar, señor lo que usted quiere, no estamos tratando mi situación personal”, declaró.

El jefe de Gabinete evitó además responder sobre las declaraciones del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien minimizó las muertes por el paro de transportistas. Torres dijo que de los 4 fallecidos, “uno murió, creo, porque caminaba cerca del río y el otro en accidente de tránsito”. “Informen la verdad”, exigió.

Durante la entrevista, y en base a la crisis que se agudizó con el pasar de las horas, los periodistas le consultaron si el Gobierno “reconocía” que se había equivocado en los últimos días. Él respondió: “El presidente ya pidió disculpas, qué más quiere usted [...] Quieren buscarle al Gobierno cualquier error, aquí no hay error, lo que ha habido es una recomendación a la población para reemplazar el pollo por pescado”.

“¿Cambió su dieta?”, le volvió a preguntar el periodista de Canal N. Sin embargo, Torres continuó negándose a responder.

En otro momento, cuando le consultaron cómo las personas irían a comprar alimento si había orden de inamovilidad y no se había previsto alguna medida para el abastecimiento de la población. “¿La gente no come entonces hoy día?”, señalaron los periodistas a Torres. El ministro subestimó el problema y respondió que “siempre hay donde comprar alimentos”.

No es la primera vez que el ministro pierde el control o responde con ironías a los cuestionamientos.

“Bazofia de golpistas”

El pasado 15 de marzo, cuando Torres había sido involucrado en las declaraciones que la lobbista Karelim López dio a la fiscalía, el jefe de Gabinete negó conocer a la empresaria y expresó su molestia en su cuenta de Twitter.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, escribió en dicha red social.

El Comercio había revelado en ese entonces que en su manifestación ante el Ministerio Público, López afirmó que no ha vuelto a recibir amenazas de muerte, pero que el 8 de marzo sí recibió un documento en el que se le planteaba denunciar a la fiscal Taquire y al fiscal superior Rafael Vela para así librarse de la investigación que se le sigue.

En el mismo documento, la fiscal de lavado de activos señaló que López “sabe que la propuesta viene de un personaje cercano al primer ministro Aníbal Torres Vásquez”.

“Probablemente habrá sorpresas”

El mismo 15 de marzo, día en el que el presidente acudiría al Congreso a brindar un discurso, el primer ministro comentó que podría haber alguna “sorpresa” en la presentación de Pedro Castillo ante el Parlamento. Sin embargo, el mensaje del jefe de Estado no contenía ninguna novedad.

Tras el mensaje, Torres admitió que el mandatario tenía preparado presentar ante el Pleno del Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales, sin embargo, retrocedió por un “último intento por la concertación”.

En ese entonces, en diálogo con El Comercio, analistas políticos como Pedro Tenorio calificaron las declaraciones de Torres de “innecesarias” y que “le quitaron el protagonismo al mensaje que dio el presidente en el Congreso”.

Ataques a la prensa y al Congreso

El 23 de marzo, en medio del segundo proceso de vacancia contra Pedro Castillo, Aníbal Torres salió a atacar a los que impulsaban la salida del mandatario y a la prensa.

“Prácticamente todas las causas de vacancia son extraídas de medios de comunicación de Lima, de esos medios que no informan, sino que desinforman, que tergiversan la verdad, que están acostumbrados a difamar, calumniar, a mentir con un cinismo extraordinario”, expresó durante una actividad pública.

“¿Y qué se dice del presidente Castillo? Se dice que es un corrupto. Simplemente palabras. Lo que deben aportar es pruebas, si ha robado un sol del tesoro público. Sino que esos ladrones que nos robaron en gobiernos anteriores por miles de millones ahora están detrás de la vacancia de Pedro Castillo porque perdieron la mamadera en 200 años de vida republicana ”, agregó Aníbal Torres.

Meses antes, el 1 de diciembre de 2021, Torres, quien en ese entonces era ministro de Justicia, calificó a la prensa de “golpista” y la acusó de “aliarse” con los congresistas que presentaron la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo, iniciativa que finalmente no prosperó.

Semanas después, volvió a expresarse contra la prensa: “Un sector mayoritario de esta, difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Voy a hacer (que Antauro) salte por una pared”

Días antes de jurar como jefe de la PCM, Aníbal Torres ironizó ante la prensa sobre posible liberación de Antauro Humala: “Voy a hacer que salte una pared”. Esto ocurrió el 5 de febrero luego del retiro del cargo de Susana Silva Hasembank como presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuando todas las luces apuntaban hacia él por haber firmado esta salida.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, dijo en ese momento.

Contra Julio Velarde

En noviembre del 2021, cuando el país estaba a la expectativa de la ratificación o no de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, Aníbal Torres tuvo expresiones desafortunadas al calificarlo de “gordito” que habla “disparates”.

“Tenemos que actuar con prudencia, pero si a este señor no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse”, señaló en Exitosa.

“(Aquella vez) salió el mismo presidente del directorio (del BCR) a criticar la ley que establecía esa limitación (de intereses), diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, añadió.

Días después fue consultado por sus declaraciones y dijo: “quizás me pasé”.

Más imprudencias

El pasado 14 de febrero, en su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete, este último evitó que Juan Silva, el entonces cuestionado ministro de Transportes, respondiera la consulta sobre las irregularidades en su cartera.

En ese momento, Torres tomó la palabra y señaló: “Las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar sobre el punto de la vacancia. sobre esos temas vamos a hablar en otro momento. Vamos a contestar todas sus otras preguntas. Las preguntas son solamente sobre el tema que se ha tratado hoy”. Otra periodista insistió con la pregunta y Torres tampoco dio respuesta.

La relación entre el titular de la PCM ya era tensa desde la campaña presidencial, cuando se desempeñaba como asesor legal del partido Perú Libre.

En julio de 2021, cuando Aníbal Torres era asesor legal de Perú Libre, protagonizó un tenso momento con el periodista Mario Bryce, cuando fue consultado por sus declaraciones en Cuarto Poder en las que supuestamente incitaba a la violencia.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar. No, muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, dijo en aquella oportunidad.

Meses después, Torres admitió en diálogo con Latina que lamentaba este episodio.

Arturo Maldonado: “Fue una indolencia tremenda”

En diálogo con El Comercio, el analista político Arturo Maldonado señaló que la “imagen que proyecta Torres salpica, de todas maneras, al Gobierno”. “No sé si al presidente le agrade o no lo forma de su primer ministro, pero es claro que aún están en sintonía y juegan en pared, no están distanciados”, añadió.

Para Maldonado, el comentario del jefe de Gabinete sobre cambiar el pollo por el pescado “es de una indolencia tremenda” y que su reacción demuestra “que el señor no tiene correa”.

“Quizás el señor no va al mercado y se da cuenta de que muchos de los pescados están mucho más caros que el pollo, que es la proteína por excelencia del Perú”, agregó.

En opinión del analista político “esto sin duda no genera simpatía con la población y tampoco buenas relaciones con la oposición o sensación de tender puentes”.