El improbable camino del referéndum

La Comisión de Constitución está a punto de instalarse –falta definir a su presidente– para iniciar el debate sobre el proyecto que propone el adelanto de elecciones para el 2020. Fuera del debate técnico, la mayoría de congresistas considera que la iniciativa del Poder Ejecutivo tendrá como destino final el archivo.

Este Diario conversó con congresistas de las 12 bancadas parlamentarias para conocer su postura frente a cuatro escenarios que se pueden desencadenar en el Congreso, tras la aprobación o rechazo de la iniciativa del Ejecutivo. De ellos, ocho representantes aseguraron que, a pesar de lo que les gustaría que pase, creen que el proyecto será rechazado y empezará un nuevo capítulo de confrontación con el presidente Martín Vizcarra.

—Rechazo al proyecto—

El vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, fue directo en señalar que su posición era rechazar el proyecto de reforma constitucional. “Y si Martín Vizcarra renuncia, y su vicepresidenta también, nos vamos apenas el presidente concluya el proceso que debe realizar, en el marco de lo establecido por la Constitución”, dijo el representante de Loreto. Su postura es lo que quiere y lo que cree que pasará.

Dado que Fuerza Popular es la bancada mayoritaria –tiene 54 votos–, buscamos una segunda opinión. La legisladora Úrsula Letona coincidió con el rechazo del proyecto, pero agregó que desea la vacancia presidencial. “Me gustaría que pase el escenario 3 [ver infografía], con lo cual en cuatro meses nos habríamos ido todos. Es lo más digno y es lo que todos los congresistas deberían querer”, apuntó.

.

Mauricio Mulder, del Apra, también apuesta por el rechazo del proyecto en el escenario 3. Afirmó que no procedería la presentación de una cuestión de confianza por tratarse de una reforma constitucional, lo cual entramparía un posible intento del presidente Vizcarra de plantear este recurso.

Según Mulder, el Congreso no ha remitido hasta la fecha la acción de competencia al Tribunal Constitucional, pese a que esto se aprobó en el pleno con el fin de que se delimite si el Ejecutivo podía usar ese recurso ante este escenario. “Así que, si se presenta una cuestión de confianza, no se puede poner al voto sobre temas constitucionales, y va al archivo. No se puede rechazar ni aprobar”, dijo.

El fujimorista Del Águila coincide con Mulder en señalar que el jefe de Estado no puede recurrir a una nueva cuestión de confianza. “No se le niega la posibilidad de hacer cuestión de confianza, pero no lo puede hacer por la reforma. Ningún poder del Estado debe coaccionar a otro”, indicó.

Pese a que coincide con su postura de rechazo al proyecto, Mulder cree que los fujimoristas vienen bloqueando la opción de vacar al mandatario peruano. “También pienso que deberían vacarlo pero sé que no va a pasar, no se van a atrever. Creen que ir a vacancia precipitaría una disolución del Congreso y eso los asusta”, alegó el aprista a El Comercio.

Otros legisladores como Nelly Cuadros (Acción Republicana) sospechan que “el presidente buscará cerrar el Congreso”.

Marco Arana (Frente Amplio) fue el único en asegurar que “desea” que se propicie el escenario 4 (rechazo del proyecto y presentación de cuestión de confianza), pues aseguró que eso desencadenará “movilizaciones sociales” que demostrarán que la ciudadanía quiere que se vayan todos.

—Sin referéndum—

El vocero de Contigo, Juan Sheput, también considera que el escenario 4 es el más probable, y se muestra a favor de la disolución. “Lo más digno es que el presidente asuma su responsabilidad histórica de disolver el Parlamento [antes] que ceder ante lo que considero un capricho sin sustento”, aseveró.

Además, indicó que “el gobierno es incapaz de demostrar la necesidad del adelanto [de elecciones] y postula fórmulas terminales sin agotar instrumentos internos que podrían cambiar la situación, como un cambio de Gabinete”.

En el otro lado, Indira Huilca (Nuevo Perú), Patricia Donayre (Unidos por la República) y Gino Costa (Bancada Liberal) coinciden en ver como salida la aprobación del proyecto y la convocatoria del referéndum que propone el gobierno. Sin embargo, los tres también ven con mayor posibilidad que la iniciativa se archive.

“Si se toma en cuenta la relación actual entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, el historial obstruccionista del fujimorismo, el poco margen del gobierno, el comportamiento errático del exoficialismo, y salvo que se articule claramente una movilización ciudadana cansada de lo prolongado e improductivo de esta crisis, lo más probable es que nos dirijamos al escenario 4”, refirió Huilca.

Y si bien coinciden en que el escenario 4 es el más probable, Donayre y Costa no descartaron que antes, o en el contexto de la cuestión de confianza, la oposición pretenda vacar a Vizcarra.

“Hay un escenario posterior en el que el Congreso rechaza la cuestión de confianza, vacan a Vizcarra, y Mercedes Araoz asume hasta el 2021”, manifestó la legisladora Donayre.

Pero ante los escenarios adversos ha surgido una propuesta de salida, impulsada por Alianza para el Progreso: aprobar el proyecto del Ejecutivo, adelantar la segunda legislatura y volver a aprobar la iniciativa para adelantar las elecciones sin necesidad de referéndum. “Así evitamos costos y demostraríamos que realmente nos queremos ir todos”, argumentó Richard Acuña.

Por el momento, la propuesta de APP solo es acompañada por miembros de Peruanos por el Kambio, Acción Popular y Cambio 21. “Creo que el escenario 2 puede suceder, pero con los fujimoristas nunca se sabe. Los que quedan mal parados ante nuevas elecciones son ellos”, afirmó el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde.

A otros congresistas se les viene a la mente escenarios distintos a los planteados para esta nota. “Lo que me gustaría [como escenario] es que el presidente trabaje y deje trabajar al Congreso, cada cual de acuerdo a las competencias que la Constitución manda”, aseveró Nelly Cuadros.

El izquierdista Marco Arana cree que no pasará nada. “Es decir, no se aprueba el proyecto de adelanto de elecciones y siguen las cosas iguales hasta el 2021”, manifestó.

Su bancada remitió el pasado viernes un documento al primer ministro Salvador del Solar en el que planteaban llevar a cabo una reunión en Arequipa. Los izquierdistas ponen cuatro puntos de agenda para dicha reunión. Uno de ellos es “la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente”.

Aún quedan algunas semanas para definir posturas colectivas en las bancadas. Pero si la votación fuera mañana, el proyecto del Ejecutivo no pasaría el filtro de la Comisión de Constitución.