En su próxima sesión, la Comisión Lava Jato debatirá un listado de más de 50 personas a fin de que pasen a la condición de investigados y así poder recabar mayor información sobre ellos y, eventualmente, levantarles algunos secretos como el bancario o el de las comunicaciones.

“Es un número grande porque es una investigación muy amplia y compleja, tenemos en curso investigaciones a 12 megaproyectos. El número incluso podría ser más porque son personajes naturales y jurídicas”, dijo la presidenta, Rosa Bartra, a El Comercio.

En este conjunto de personas se encuentran el ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y su socio chileno Gerardo Sepúlveda, según informó Perú21.

La parlamentaria fujimorista Rosa Bartra no confirmó esta aseveración, aunque tampoco la llegó a descartar. “Esto forma parte de la reserva de la investigación”, refirió.

Al respecto, el oficialista Gilbert Violeta refirió que hasta el momento la Comisión Lava Jato no le ha enviado la mencionada documentación. Sin embargo, manifestó que ello no le sorprendería puesto que “todas las acciones de la comisión de los últimos meses están claramente orientados a ensañarse con el ex presidente”.

“Sin lugar a duda voy a votar en contra [de variar la condición de PPK] porque eso responde más a una medida de ensañamiento político. Aunque me queda claro que la mayoría la tiene el fujimorismo con el Apra y, al final, ellos por el número de votos van a determinar lo que ellos crean”, aseveró Violeta.

En caso de Sepúlveda, el oficialista remarcó que antes de variar su condición, según el procedimiento legislativo, se tiene que tomarle la declaración, algo que hasta el momento no ha ocurrido. “El equipo técnico tiene que determinar si es que eso más bien no va a ser utilizado por el señor para victimizarse”, consideró.

Por otro lado, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, también sostuvo que, de llegarse a pasar a situación de investigados a ciertas personas, “tampoco significa atribuirles responsabilidad alguna, sino que simplemente se va a acopiar mayor información para poder continuar investigando”.

La próxima sesión está prevista para este martes 3 de abril al interior del Parlamento Nacional.