El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que la bancada de Fuerza Popular lo ha tratado de “manera dura” en los siete meses que lleva al frente del Ejecutivo. Recordó que en los chats de “La Botica”, donde la alta dirigencia del fujimorismo coordina, ha sido catalogado de “traidor, mentiroso y malnacido”.

“Nos han tratado de una manera dura cuando hemos discrepado [con ellos] diciendo que estas reformas se vayan [al carajo], que yo por haber propuesto estas reformas [de la bicameralidad y no reelección parlamentaria] y recién me entero de los adjetivo, de traidor, mentiroso y malnacido”, manifestó en conferencia a la prensa extranjera acreditada en el Perú.

Martín Vizcarra indicó que él ha tratado “con respeto” a los políticos que discrepan con su política de gobierno, lo que no ha sucedido de parte del fujimorismo.

“Ustedes pueden ver todas mis intervenciones. ¿Alguna vez me he excedido para opinar respecto a alguien que no opina igual que yo, que discrepa? Siempre hemos tratado con el mismo respeto a todos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo [en Fuerza Popular]”, subrayó.

Martín Vizcarra también precisó que la propuesta para un diálogo nacional la hizo el gobierno hace siete meses, pero que recién la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha accedido a este.

“La propuesta no viene de Keiko Fujimori, la propuesta es nuestra, es nuestra propuesta de diálogo, el problema es que siete meses después se accede al diálogo [desde el fujimorismo]…La propuesta está en la mesa y ha sido ratificada todos y cada uno de los siete meses de gestión que tenemos. Después de siete meses nos dicen que están de acuerdo”, remarcó.

El jefe de Estado indicó que la intención de diálogo de Fujimori Higuchi es, por el momento, solamente “teórica”, por lo que exhortó a Fuerza Popular a pasa a la práctica.

“[Se debe] pasar de la teoría a la práctica, una cosa es decir estoy de acuerdo [con dialogar], sin embargo mis colaboradores más cercanos están en una actitud diferente con adjetivos de los más duros”, agregó.

El presidente Martín Vizcarra, además, sostuvo que el diálogo no solo puede ser con un partido político, sino que debe “ser amplio”.

“Espero que pase este momento coyuntural, el pedido de prisión preventiva [para Keiko Fujimori], que se calmen las aguas para establecer mecanismos de diálogo amplio, que lo hemos propuesto nosotros hace siete meses y lo vamos a llevar a la práctica”, explicó.

Martín Vizcarra refirió que Fuerza Popular, que al inicio tenía “una resistencia”, está entendiendo que el diálogo es “el camino para encontrar la armonía hacia la gobernabilidad”.

Para concluir, el mandatario indicó que hasta el momento ningún integrante del comité de emergencia del fujimorismo, dirigido por el congresista Miguel Torres, ha intentado comunicarse con él.