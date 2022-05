El nuevo abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, anunció que su patrocinado responderá en un plazo de tres días al pliego de preguntas remitido por la fiscal Luz Taquire, especializada en lavado de activos, en el marco de las investigaciones por las declaraciones de Karelim López.

En diálogo con Latina, el letrado, quien se suma al equipo legal del jefe del Estado, explicó que el derecho asiste al presidente en que elija el lugar y la forma en que desea declarar ante las autoridades de justicia y que en ningún caso se le puede obligar a que presente declaración de manera presencial.

“Ese es un acto cumplimento escrupuloso del código procesal penal. Cuando se toma la declaración de un presidente, es este el que puede elegir dónde declara y cómo lo hace, si lo hace a viva voz o de manera escrita”, dijo.

“Vamos a evaluar el conjunto de preguntas que recién nos han notificado y luego decidiremos qué corresponde. La fiscal no estableció un plazo pero lo haremos en el más breve término, no pasa de los tres días para que entreguemos los resultados. Recién han llegado las preguntas”, añadió.

En esa línea, descartó que la primera dama del país, Lilia Paredes, haya buscado “obstaculizar” las investigaciones del Ministerio Público por haber guardado silencio cuando fue citado, pues el derecho a no declarar no puede “criminalizarse”. Además, aseguró que jamás se le informó con detalle sobre qué caso era el que debía declarar.

“Ella no fue prepotente, se ha dicho que no ha querido colaborar y eso es un absurdo porque se criminaliza el derecho constitucional a guardar silencio, ella ha acudido a la citación a la primera, y ejerce su derecho a no declarar, más todavía cuando el cónyuge está de por medio”, expresó.

¿Sobre qué tema debe declarar Castillo?

El mandatario debía dar su testimonio ante el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos sobre los hechos que se indagan en relación al investigado exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros.

La Fiscalía señaló, además, que el Despacho Presidencial debía definir en qué lugar el mandatario Pedro Castillo iba a dar su declaración, pero finalmente responderá por escrito.