Pedro Pablo Kuczynski permanece internado en la clínica Angloamericana

El ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se encuentra desde la noche del martes internado en la clínica Angloamericana, en el distrito limeño de San Isidro, por un cuadro de presión arterial alta.

Fuentes de El Comercio indicaron que esta mañana el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski está siendo atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos por un problema cardíaco.

Anoche, en diálogo con El Comercio, el legislador Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) confirmó que el ex jefe del Estado, quien actualmente cumple detención preliminar por 10 días por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, fue llevado a la clínica "por una alteración cardíaca, un cuadro de presión arterial bastante elevada".

Según el legislador, el suceso ocurrió aproximadamente a las 10 p.m.

Violeta comentó, además, que el ex mandatario expresó su deseo de no ser llevado a la clínica para que el incidente no sea "malinterpretado", pero que finalmente fue trasladado para que se le efectúe el monitoreo y control adecuado.

"No olvidemos que tiene una problema cardíaco serio que no ha sido atendido hace meses", insistió el parlamentario.

A las 12:30 a.m., el ex mandatario aún se encontraba en la sala de emergencias de la referida clínica local.

Gilbert Violeta sostuvo, en otro momento, que el cardiólogo tratante recomendó que PPK pase la noche en observación por si se presentaran más inconvenientes con su condición.

Kuczynski, de 80 años, cumple una orden de detención preliminar desde el miércoles pasado y por un plazo de 10 días por la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos como parte del Caso Odebrecht.

El fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses del ex mandatario. Precisamente, la audiencia se iba a llevar a cabo hoy miércoles.

A finales de julio del 2018, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena rechazó el pedido de PPK para viajar a Estados Unidos a fin de someterse a una evaluación cardiovascular y médica completa en la clínica Mayo, en Minnesota. Kuczynski tenía impedimento para salir del país desde marzo de ese año y por un plazo de 18 meses.