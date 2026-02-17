Horóscopo de hoy, 17 de febrero: Estas son las predicciones más exactas

Horóscopo de HOY, martes 17 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superados algunos altibajos, las cosas comienzan a mejorar y el éxito le aguarda. Amor: las respuestas positivas llegarán y generarán momentos plenos de intimidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirá un imprevisto que impedirá el avance del proyecto más audaz. Amor: crecerá un conflicto en la relación que pondrá a la vista algo que hay que hablar.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver algo pendiente o retomar proyectos postergados. Amor: una cita dejará un sabor amargo por hablar de más, pero revisará su actitud.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta iniciativa hará que sus ingresos fluyan y el entorno lo tomará de ejemplo. Amor: se armará de confianza y compartirá aquellos sentimientos que guarda con celo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se reiterarán dificultades en una tarea que conoce bien, pero tendrá un plan. Amor: en una nueva relación, se revelará algo que le causará estupor pero le dará felicidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral o de negocios estará bien, pero una falla se repetirá . Amor: sorpresa en encuentro festivo, un viejo amigo declarará su intención romántica.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la camaradería en el entorno crece y estimula el clima de cooperación. Amor: propicio insistir sobre esos temas que han quedado inconclusos en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas se revelará ingeniosa y la gente influyente apoyará. Amor: los caprichos en la pareja estarán al límite de lo tolerable, pero habrá comprensión.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aún con cobranzas atrasadas, llegará dinero con el que no contaba. Amor: los pequeños detalles serán la clave para mejorar la relación. El afecto cerrará heridas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia complicada mostrará al entorno su capacidad. Amor: alguien extrovertido ganará un lugar en su corazón y pronto surgirá un cálido momento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con la cooperación recibida, el resultado será excelente y el negocio brillará. Amor: una nueva relación progresará paso a paso, para tener un romance duradero.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si presta más atención a su entorno, notará que el ambiente está algo tenso. Amor: negocios y dinero no serán buenos temas como para iniciar una charla romántica.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA EN SUS METAS Y COMPROMETIDA CON LOS DEMÁS PERO AMA LOS DESAFÍOS.