PPK afirma que segundo intento de vacancia “destruye al país”

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se volvió a pronunciar la noche de este miércoles sobre los intentos desde el Congreso de la República para vacarlo por permanente incapacidad moral.

“No podemos generar inestabilidad. No existe ningún argumento válido para proceder a una vacancia, ninguno. Un segundo intento, sin sustento, destruye al país y nos va a costar a todos. Pedimos respeto a la institución presidencial, así como a todos los poderes del Estado”, manifestó Kuczynski a través de un mensaje en Twitter.

Por la mañana, PPK reafirmó además que no piensa renunciar a su cargo. La respuesta vino un día después de que Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, le pidiera que se aleje del cargo y deje a Martín Vizcarra asumir la presidencia para evitar un nuevo proceso de vacancia por permanente incapacidad moral.

"Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. No existe ninguna razón para volver, tres meses después de un primer intento, a hacer nuevamente un pedido de vacancia, sin ninguna evidencia adicional", comentó el jefe de Estado al salir de la sesión del Consejo de Ministros.

En tanto, el legislador de Alianza para el Progreso, César Villanueva, manifestó que este jueves se presentará oficialmente la moción de vacancia multipartidaria, para dar así inicio al trámite.

Cabe recordar que para la presentación de la moción se necesitan 26 firmas.