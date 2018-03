El último viernes ante los miembros de la Comisión Lava Jato, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió a su empresa Westfield Capital, firma que dio asesorías a Odebrecht cuando él era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, como "simplemente una cuenta bancaria".

Fue cuando los legisladores Víctor Andrés García Belaunde y la titular del grupo Rosa Bartra le preguntaron por qué razones no consignó esta empresa en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, entre 2002 y 2016. Bartra se refería a las declaraciones que presentó ante la Contraloría General de la República, que son de obligatorio cumplimiento para los altos funcionarios públicos.

"Creo que le podemos alcanzar las declaraciones que hizo el propio doctor Kuczynski ¿no? Figura por ejemplo el 2005, figura una hipoteca, figura un Ballard Exploration, explotación del gas, pero no figura Westfield, no figura Westfield y son declaraciones que las hizo cuando asumió cargos públicos", intervino García Belaunde durante dicha sesión.

La respuesta de PPK, de acuerdo a la transcripción a la que tuvo acceso este Diario fue: "La pregunta, a mi entender, es por qué no está puesto Westfield aquí. Westfield, en realidad, es simplemente una cuenta bancaria, no es una empresa que tiene activos, es una empresa de asesoría que no tiene ningún valor, si no tiene asesorías. Si las asesorías las hace el señor [Gerardo] Sepúlveda, él se lleva la plata, él está encargado como le expliqué. Pero yo encantado profundizo esto y puedo contestar por escrito".

García Belaunde repreguntó al jefe de Estado si se trataba de "una empresa de fachada".



A lo que PPK respondió: "No, no es una empresa de fachada. Es una empresa de servicios y paga una licencia a la ciudad de Miami donde está ubicada y al Estado de la Florida que es más o menos 1.000 dólares, cada uno, por año".

A su turno, el aprista Mauricio Mulder insistió en que Westfield sí era entonces una empresa, a lo que Kuczynski subrayó: "Legalmente es una empresa [...] es una empresa de servicios y si no da servicios no

tiene ingresos; y, por consiguiente, no vale nada".

PPK no confirma aporte de Westfield

En otro momento Bartra le consultó al mandatario por un aporte de 100 mil dólares de Westfield a su campaña presidencial de 2011. "El 11 de marzo de 2011 y el 17 de marzo del 2011, su empresa Westfield ha hecho un aporte de 100 mil dólares a esa campaña", señaló la parlamentaria.

"Yo diría que no escondemos nada. Si la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones tiene allí que Westfield [...] que aportó 100 mil, que así sea, no, no hay ningún problema con eso. No escondemos nada", respondió el jefe de Estado.

Cuando Bartra repreguntó si reconocía estos aportes, PPK respondió que lo "tendría que verificar".

Bartra replicó que en la nota de inteligencia de la UIF se da cuenta de la transferencia desde la cuenta mancomunada del Wachoda Bank de Estados Unidos de Westfield Capital LTD hacia la cuenta de la agrupación política Alianza por el Gran Cambio, por la que postuló el mandatario. "No son reportes de la ONPE, sino de una entidad del Estado, la Superintendencia de Banca y Seguros, a través de una nota de Inteligencia Financiera, emitida a la comisión investigadora", precisó Bartra.

"Si me dan los papeles, yo verifico y confirmo eso", se comprometió PPK.



Lee también en Política..