Radiografía del Equipo Especial para “Los Cuellos Blancos del Puerto”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió conformar el Equipo Especial para el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” que contará con el apoyo de fiscales supremos, superiores y provinciales.

El trabajo del Equipo empezará a partir del próximo martes 16 de julio, por lo que los fiscales llamados a integrar este equipo se reunirán a fin de conocer la situación de todos los casos.

El personaje central de las investigaciones es el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo -quien según fuentes fiscales- ha venido colaborando con el caso. No obstante, indican, vienen corroborando con meticulosidad cada una de sus declaraciones.

Sin embargo, Ríos no es el único colaborador en el caso. Desde que los audios de Los Cuellos Blancos vieron la luz, las investigaciones se subdividieron en tres niveles al interior del Ministerio Público. Esto hizo que cada fiscal tenga sus propios aspirantes a colaboradores eficaces.

En este aspecto, los fiscales del equipo deberán hilar fino y coordinar adecuadamente, pues si cualquiera de los aspirantes a colaboradores miente, podría perjudicar las investigaciones de sus pares al interior del trabajo.

Los integrantes del equipo ya han sido designados. Uno de ellos es el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien está a cargo del Despacho de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Fernández Alarcón llegó a la condición de supremo por designación del ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez. A través de la resolución Nº 1104-2017-MP-FN del 31 de marzo del 2017 quedó a cargo del Despacho de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo.

En diciembre de ese mismo año, se dispuso, vía resolución de la Fiscalía de la Nación, que su despacho también conozca los delitos penales por corrupción cometidos por altos funcionarios. Por presupuesto, recién pudo comenzar a realizar investigaciones de ese tipo en julio del 2018.

Jesús Fernández Alarcón, fiscal supremo provisional a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos (Foto:Juan Ponce) archivo el comercio

Fernández Alarcón ha sostenido a El Comercio que su despacho tiene el mayor número de carga en cuanto a la investigación por “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Son más de 72 personas involucradas en 24 casos donde se investiga desde la compra de sentencias judiciales, opiniones fiscales y pagos de dinero a cambio de un puesto en el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Sobre Fernández Alarcón se había levantado un manto de sospecha por archivar una investigación contra los exjueces Walter Ríos y Daniel Peirano, en el caso Los Cuellos Blancos. No obstante, fuentes de la Fiscalía de la Nación han indicado que de momento no se ha encontrado nada irregular en la actuación de dicho magistrado.

Fernandez dijo, en una entrevista con este diario, que el archivo de dicha investigación se produjo porque los audios entre ambos exjueces, inicialmente, no mostraban ningún hecho ilícito. Sin embargo, fue reabierto cuando apareció un nuevo audio publicado por la prensa.

-Túllume responde-

El nuevo equipo también estará integrado por el fiscal superior provisional transitorio Víctor Túllume Pisfil, quien procede de Huaraz. Su despacho, deberá conocer, en segunda instancia, las investigaciones que se tengan sobre la organización criminal.

Túllume ha sido integrante del pool de fiscales de Lima, también estuvo en las fiscalías Contra la Criminalidad Organizada y luego lo promovieron provisional en Crimen organizado y en el 2012 participó en el concurso del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para una plaza como fiscal anticorrupción de Áncash.

Por resolución Nº 307-2012-CNM del 23 de octubre del 2012 y bajo la presidencia de Gastón Soto Ballenas, obtuvo la plaza de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios (corporativo) de Áncash.

El fiscal Víctor Túllume Pisfil integrará el equipo especial de Los Cuellos Blancos. archivo el comercio

Pero Túllume no está exento de cuestionamientos. En el 2017 se le investigó por haber dispuesto el archivo de la investigación contra Vladimir Meza Villareal, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Esto, pese a que la Comisión del Congreso de la República que investigó la región Áncash, consideró que sí había irregularidades en el manejo municipal de Meza.

En diálogo con El Comercio, Túllume sostuvo que no se hallaron elementos para denunciar el caso. Además, aseguró que su decisión fue revisada por una instancia superior que coincidió con su opinión fiscal.

“Lo que pasa es que si hay elementos de convicción se formaliza y si no las hay, se procede como corresponde. Ese proceso pasó por apelación, fue al superior donde lo confirmaron. Me han abierto proceso disciplinario por ese caso, me han investigado, pero no encontraron ninguna responsabilidad”, sostuvo Túllume.

El fiscal dijo estar de acuerdo con que todos los funcionarios que tendrán grandes responsabilidades sean investigados en cuanto a sus antecedentes.

“Creo que no solo estamos enfrentando a poderes del Estado, como el poder político o el Poder Judicial, también a estudios de abogados. Por eso, el equipo se enfrentará a gente muy preparada; y si vamos a hacer este trabajo, lo haremos de manera objetiva y sin presiones”, dijo.

A su equipo se sumarán los fiscales adjuntos superiores provisionales transitorios Christian Arturo Gamarra Paucas y Óscar Chávez Ayvar.

-Unificación de criterios-

Desde el despacho de fiscalía contra la criminalidad organizada del Callao, a cargo de la fiscal Rocío Sánchez, sostienen que la conformación de este nuevo equipo ha sido positivo puesto que se les ha ampliado las competencias.

“Pero ante la complejidad del caso, una estrategia de coordinación era necesaria. Lo que se quiere es tener un único criterio de investigación, situación con la que no se pierde autonomía en cada uno de los niveles”, sostuvo Sánchez.

En esa línea, agregó, era necesaria “la unificación de los diferentes niveles fiscales”, pero en el que, cada nivel, pueda investigar de manera autónoma y coordinada.

“Cada uno litigará con la instancia judicial correspondiente. Por ejemplo, yo siempre voy a litigar con un juzgado de investigación preparatoria y el fiscal supremo con la instancia suprema correspondiente. Es todo un trabajo articulado de la fiscalía que debe ser un ejemplo a seguir”, sostuvo la fiscal.

Sánchez indicó que al análisis de los audios se ha sumado también el apoyo de la gerencia de peritajes a cargo de doctor Danny Humpire Molina y con el apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

-Fortalecer caso de Altos Funcionarios-

Aunque la Primera Fiscalía Penal Suprema a cargo del fiscal Pablo Sánchez Velarde, no ha sido incluida dentro del Equipo Especial del Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, esta seguirá adelante contra los procesos e investigaciones seguidas contra los altos funcionarios involucrados por los audios.

Desde el Ministerio Público explicaron que dicha fiscalía no ha sido incluida debido a que esta depende de la Fiscalía de la Nación. No obstante, también trabajará en coordinación con el Equipo Especial.

Cabe destacar que la Primera Fiscalía Penal Suprema viene investigando a 20 personas vinculadas al caso Cuellos Blancos, entre ellos, congresistas, jueces y fiscales supremos.