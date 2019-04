Del Solar pide al Congreso definir una agenda para recuperar la confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, hizo un pedido al Congreso para trabajar en conjunto y crear una agenda que permita a las instituciones recuperar la confianza de la ciudadanía. Esto, como parte de su discurso para pedir el voto de confianza del Parlamento a su nuevo gabinete.

"Vengo a invitarlos a que juntos definamos una agenda de Estado para reconstruir la confianza que las peruanas y peruanos han perdido en las instituciones públicas. Hoy, los invito a levantar la mirada de la coyuntura, y a mirar lo hecho por el Gobierno como un proceso que se enmarca en nuestra historia", señaló.

►Mercedes Araoz: Capacidad convocante de Del Solar permitirá una mejor gestión

►Una nueva oportunidad, por José Elice



"Vengo a convocarlos para que pensemos qué país queremos dejar para las y los jóvenes. Vengo a hacer un llamado sobre las que debieran ser nuestras prioridades porque esta es nuestra oportunidad de sentar las bases para otro destino", añadió Salvador del Solar.

El primer ministro destacó la importancia de que se ponga en el centro del debate cómo se debe gobernar para resolver los problemas de los peruanos, especialmente de los jóvenes, y específicamente recordando el conflicto que se ha generado por la minera de Las Bambas.

"Podría decirse que los acontecimientos ocurridos en estos pocos días, representan una dificultad inusual para el inicio de cualquier gabinete. Sin embargo, estos acontecimientos no son en absoluto inusuales en nuestro país. Y no nos referimos a una coyuntura, sino a problemas estructurales que en casi 200 años del ejercicio de esta libertad, aún no hemos superado", manifestó.

Salvador del Solar consideró que estos recientes conflictos "son el reflejo de nuestro país", en referencia a la crisis en Las Bambas (Apurímac). "Esa normalidad no garantiza una libertad plena. Ninguna independencia podrá ser celebrada del todo si seguimos atados a estos viejos problemas", indicó el titular de la PCM.

Del Solar reiteró que los cinco ejes en los cuales se basará la política general del Gobierno aprobada por decreto supremo son: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización para el desarrollo.