Susana Villarán y el camino a la prisión preventiva [Cronología]

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó la tarde del martes 18 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

La Fiscalía había solicitado que la medida sea por un plazo de 36 meses. El pedido del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato fue evaluado durante la mañana por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Villarán es investigada por la recepción de presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones.



La investigación gira en torno al presunto financiamiento de Odebrecht y OAS para la campaña por el No a la revocación del 2013, vinculado a un supuesto favorecimiento a dichas compañías, respectivamente, con la concesión Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) y la adenda N° 1 al contrato del proyecto Línea Amarilla. También se indaga si hubo aportes de las citadas empresas para su campaña de reelección a la alcaldía de Lima en el 2014.

La Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima S.A.C suscribieron el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima. Por la comuna capitalina firmó Domingo Arzubialde Elorrieta, entonces gerente de Promoción de la Inversión Privada, y por la empresa, su representante legal Guilherme Borges de Queiroz.

Con el proyecto Vías Nuevas de Lima se dieron en concesión varios kilómetros de la carretera Panamericana Norte y Sur.

Suscripción de la adenda N° 1 a favor de OAS por el proyecto Línea Amarilla, la cual autorizó la ampliación de la concesión de peajes de 30 a 40 años. El contrato inicial se suscribió el 12 de noviembre del 2009, durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Se realizó en Lima la consulta ciudadana para determinar si Susana Villarán era revocada como alcaldesa de Lima. El No obtuvo mayor cantidad de votos que el sí.

La Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato informó que el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios acogió su pedido para reabrir una investigación preliminar contra Villarán, que había sido archivada anteriormente. Esto por hechos vinculados a la ampliación de la concesión de 30 a 40 años a favor de la empresa brasileña OAS en el marco del proyecto Línea Amarilla (antes Vía Parque Rímac)

"Nunca he pedido ni recibido coimas o sobornos, pueden investigar todo lo que quieran, los invito a hacerlo, como he hecho con el Ministerio Público. No van a encontrar en mí lo que no existe", aseveró Susana Villarán durante su presentación ante la Comisión Lava Jato del Congreso.

El Comercio revela el testimonio de Valdemir Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, ante el equipo especial. El empresario brasileño afirmó haber recibido US$3 millones de las constructoras Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas para la campaña del No.

"No negocié nada con Valdemir Garreta" y "no me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago", fueron parte de las expresiones de Villarán al pronunciarse mediante un mensaje en Facebook sobre la declaración de Garreta.

Tras las declaraciones del consultor brasileño Valdemir Garreta, el equipo especial Lava Jato —por entonces aún a cargo del fiscal Hamilton Castro— abrió investigación preliminar a Villarán, José Miguel Castro y el ex gerente edilicio Gabriel Prado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. Asimismo, se solicitó impedimento de salida del país para Villarán y Castro.

El juez Manuel Chuyo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, acogió un pedido del equipo especial Lava Jato y ordenó 8 meses de impedimento de salida del país para Susana Villarán.

Durante una declaración en Sao Paulo ante el fiscal José Domingo Pérez, Jorge Barata ratificó que Odebrecht financió la campaña contra la revocación de Susana Villarán.

El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria —proceso penal— contra Villarán por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS para la campaña por el No a la revocación del 2013. Se le imputaron los delitos de cohecho y lavado de activos, al igual que a José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad de Lima.

El 25 y 26 de julio, Luis Favre, publicista franco-argentino que en el 2013 dirigió la campaña contra la revocación de Villarán, declaró en París ante los fiscales peruanos los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez. Dijo que fue contratado en el 2013 por la agencia FX Comunicaciones, de Valdemir Garreta, para asesorar a la entonces alcaldesa. Acotó que en diciembre del 2012 se reunió con esta, el empresario Salomón Lerner y Anel Townsend, coordinadora de la campaña electoral.

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción amplió de 8 a 12 meses el impedimento de salida del país contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro, en el marco de la investigación preparatoria por la campaña del No.

En el primer día de una ronda de interrogatorios en Brasil, Jorge Barata dio cuenta —según fuentes de El Comercio— de que el aporte de Odebrecht para la campaña por el No fue de US$3 millones. La alcaldesa no solo tenía conocimiento del a entrega, según Barata, sino que ella misma se lo confirmó mediante una llamada telefónica.

Jorge Barata declaró a la fiscal Geovana Mori que fue José Miguel Castro, gerente municipal de Lima en la gestión de Villarán, quien le pidió los US$3 millones para la campaña por el No a la revocación. Dijo que US$2 millones fueron entregados a Valdemir Garreta y el otro US$1 millón al propio Castro en Lima.

En una declaración ante el fiscal Germán Juárez Atoche en Brasil, Jorge Barata ratificó ante los fiscales peruanos —según fuentes de El Comercio— que Susana Villarán le agradeció por el aporte de Odebrecht de US$3 millones para la campaña por el No a la revocación. Ese fue el cuarto y último día de interrogatorios al empresario brasileño por este y otros casos.

Dos semanas después de las declaraciones de Barata, Susana Villarán reapareció en un acto público. Esta vez en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, pero evitó responder preguntas sobre lo dicho por el ex representante de Odebrecht en el Perú ante fiscales peruanos.



​A través de mensajes en redes sociales y una entrevista en radio "Exitosa", Susana Villarán terminó por admitir lo que antes había negado: que siempre estuvo al tanto de que Odebrecht y OAS aportaron dinero a la campaña contra la revocación (2013). Reconoció además que la segunda compañía dio dinero para su campaña de reelección (2014). Pero negó que esos aportes hubieran sido a cambio de una adenda o un contrato a favor de las constructoras brasileñas.