Las nuevas tendencias tecnológicas ya juegan un papel clave en la resolución de problemas cotidianos en el sector público peruano. Así quedó demostrado durante la vigésima segunda edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, organizado por Ciudadanos al Día con el respaldo de la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública.

Tras un riguroso proceso de evaluación a cargo de 17 destacadas personalidades locales, se certificaron 226 iniciativas de 100 entidades públicas. De este total, se declararon 24 prácticas ganadoras, 10 menciones honrosas y 17 reconocimientos especiales a proyectos de ediciones anteriores por su sostenibilidad. Con estas incorporaciones, el certamen acumula 4.468 buenas prácticas identificadas en sus 22 años de trayectoria.

El evento puso de relieve la urgencia de contar con un Estado ágil frente a los retos actuales. Durante su intervención en la ceremonia, Adolfo Heeren, Presidente del Consejo Directivo de Ciudadanos al Día, destacó que “el país atraviesa una emergencia climática, por lo que el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública no es una celebración festiva, sino un reconocimiento a la responsabilidad. La gestión pública no se evalúa en los días tranquilos; se prueba en la tormenta. Innovar en el Estado, optimizar procesos, reducir la burocracia y transparentar los recursos no son ejercicios teóricos: son la diferencia entre que la ayuda llegue a tiempo a una comunidad aislada o se quede varada en un escritorio”.

Por su parte, Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, detalló el origen institucional de los proyectos certificados en esta edición: “el 65,5 % de las buenas prácticas provienen del Poder Ejecutivo, 18,6 % de gobiernos locales, 6,2 % del Poder Judicial, 3,1 % del sector privado y 2,7 % de gobiernos regionales”. Asimismo, resaltó el liderazgo femenino en la administración pública al precisar que el “39,8 % de las buenas prácticas han sido lideradas por mujeres”.

Tecnología, salud y clima en el podio

En los galardones principales de innovación, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte obtuvo doble triunfo al ganar tanto el Premio Especial de Innovación Pública como la subcategoría Transformación Digital – Uso de IA con su Sistema de Asociación Automatizada de Cargos de Notificaciones Físicas Judiciales (Sicanof-IA), que vincula cédulas por la noche con una mejora de eficiencia del 603,13 %. Asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) recibió el Premio Especial a la Mejora Continua por sus Clubes de Ciencia y Tecnología, que ya suman 11.125 agrupaciones activas con 111.685 estudiantes en todo el territorio.

Dentro de las categorías vinculadas a tecnología, datos y transparencia, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ganó en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley con Monitoria, un sistema basado en inteligencia artificial que analiza más de 3′000.000 de registros de reclamos y audios al año. En Cooperación Público-Pública triunfó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) con la Datathon Sunass, que desarrolla herramientas analíticas a costo cero para mejorar el servicio de agua de 4,38 millones de personas. Por su lado, en Transparencia y Acceso a la Información hubo doble ganador: el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con la plataforma vocacional Mi Carrera —que incluye el asistente virtual con IA “MiCa”— y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) con su Buscador de Proveedores Adjudicados.

El sector salud y la atención directa al ciudadano concentraron varios reconocimientos clave. En Servicio de Atención al Ciudadano (subcategoría Gobierno Digital), el Seguro Social de Salud (EsSalud) ganó con Telecrónicos (Telecron), plataforma de telemedicina que ha sumado 25.273 atenciones remotas. En la subcategoría Mejora de Canales de Atención venció la Corte Superior de Justicia de La Libertad con su política “Carga Cero”, logrando un 99 % de avance en la atención de escritos pendientes. Además, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (Insnsb) triunfó en Sistemas de Gestión Interna – Mejora de Procesos con “La Hora Dorada”, reduciendo a 53 minutos la mediana de administración de antibióticos en niños con cáncer y fiebre. En Desarrollo Infantil Temprano ganó la Municipalidad Distrital de Miraflores (Arequipa) por su Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, que redujo la anemia infantil al 18,9 %.

Las iniciativas ambientales, culturales y de gestión de riesgos también brillaron en el podio. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ganó en dos categorías —Consulta y Participación Ciudadana, y Promoción de la Cultura e Identidad— con “Paranqa”, proyecto que integra pronósticos científicos con más de 50 bioindicadores andinos en español, quechua y aimara. En Gestión Ambiental Efectiva triunfó el Ministerio de Economía y Finanzas con “Amazonía Resiliente”, protegiendo más de 7,9 millones de hectáreas amazónicas mediante satélites y drones, mientras que la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica ganó en Movilidad y Espacios Públicos Sostenibles con sus “Barreras dinámicas operativas, territorios seguros”, evitando víctimas ante crecidas del río Rímac.

En el ámbito económico, educativo y de inclusión social, el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (Prociencia) ganó en Cooperación Público-Privada con las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI), financiando 227 proyectos tecnológicos por más de S/ 53′000.000. La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide) obtuvo el galardón en Promoción del Desarrollo Económico con el programa rural Prider, que movilizó más de S/ 543′000.000 en créditos. En Educación ganó nuevamente la SBS con “Finanzas Para Ti”, capacitando a 3.587 jóvenes, y en Inclusión Social venció la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con “Tecnología que une”, alfabetizando digitalmente a 1.643 adultos mayores.