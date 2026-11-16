Mario Cortijo, en representación de El Comercio e integrante del jurado del BPG, entrega el trofeo a representantes del ONP Oficina de Normalización Previsional - Perú (ONP).
Mario Cortijo, en representación de El Comercio e integrante del jurado del BPG, entrega el trofeo a representantes del ONP Oficina de Normalización Previsional - Perú (ONP).
/ Ciudadanos al Día
Por Redacción EC

Las nuevas tendencias tecnológicas ya juegan un papel clave en la resolución de problemas cotidianos en el sector público peruano. Así quedó demostrado durante la vigésima segunda edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, organizado por Ciudadanos al Día con el respaldo de la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública.

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