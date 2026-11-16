Durante los últimos años, el Black Friday se ha consolidado en varios países del mundo como una fecha clave para los consumidores, ya que les permite obtener grandes descuentos en una variedad de productos como, por ejemplo, tecnología, celulares, televisores, ropa, electrodomésticos, entre otros. De hecho, el también llamado “Viernes Negro”, originario de los Estados Unidos, marca el inicio de la temporada de fiestas navideñas, permitiendo que las personas adelanten sus compras a precios más bajos y accesibles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES EL BLACK FRIDAY 2026?

El Black Friday 2026 o también conocido como “Viernes Negro” se celebra mayormente los fines de mes de noviembre. Es decir, en esta oportunidad caerá viernes 27 en Perú. Durante esta jornada, las personas podrán encontrar una amplia gama de productos en descuento tanto en las tiendas físicas como online, y así poder adelantar las compras navideñas a precios muy accesibles. Incluso, antes de este importante evento comercial, diversas tiendas de ropa, cosméticos, electrodomésticos, tecnología y otros rubros ya ofrecen descuentos y promociones, ya sea con tarjetas de crédito y otros medios de pago.

¿CUÁLES SON LOS TIPS PARA COMPRAR ONLINE EN BLACK FRIDAY?

Esta nueva edición del Black Friday traerá una variedad de ofertas y descuentos para que los consumidores no desaprovechen la oportunidad. Por ello, la plataforma Hiraoka compartió una serie de consejos que permitirán a las personas aprovechar las mejores ofertas:

Verifica tu conexión online : Asegúrate de contar con una conexión a internet segura y confiable para realizar tus compras en línea durante el Black Friday.

: Asegúrate de contar con una conexión a internet segura y confiable para realizar tus compras en línea durante el Black Friday. Arma tu lista de productos : Selecciona con antelación los productos que deseas adquirir en el Black Friday y acelera tus compras durante los cuatro días de promociones en línea.

: Selecciona con antelación los productos que deseas adquirir en el Black Friday y acelera tus compras durante los cuatro días de promociones en línea. Registra bien tu dirección : Si deseas que tus compras del Black Friday lleguen cómodamente a tu hogar, es fundamental que ingreses correctamente tu dirección y las referencias necesarias para asegurar que tu producto llegue sin problemas.

: Si deseas que tus compras del Black Friday lleguen cómodamente a tu hogar, es fundamental que ingreses correctamente tu dirección y las referencias necesarias para asegurar que tu producto llegue sin problemas. Verifica tu tarjeta de crédito o débito : Saca provecho de tus tarjetas de crédito y débito para comprar tus productos favoritos en el Black Friday. Asegúrate de verificar con antelación si tienes el saldo suficiente y si tu tarjeta está habilitada para realizar compras en línea.

: Saca provecho de tus tarjetas de crédito y débito para comprar tus productos favoritos en el Black Friday. Asegúrate de verificar con antelación si tienes el saldo suficiente y si tu tarjeta está habilitada para realizar compras en línea. Elige tu opción de despacho: Adquiere tus productos favoritos en el Black Friday y elige entre las distintas opciones disponibles: recoger en tienda o recibir el servicio de entrega a domicilio.