El adiós definitivo de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal marca el cierre de una de las trayectorias más descomunales en la historia del fútbol mundial. A lo largo de 23 años defendiendo la camiseta lusa, el delantero dejó una marca imborrable que difícilmente alguien podrá alcanzar. Aquí te contamos la cantidad de partidos en total que el delantero jugó con el equipo de su país.

234 partidos y 146 goles: El legado estadístico de Cristiano Ronaldo

Desde su debut oficial con el combinado absoluto el 20 de agosto de 2003 bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari, hasta su último encuentro en septiembre de 2026 frente a Gales por la UEFA Nations League, Cristiano acumuló un total exacto de 234 partidos internacionales.

En esa inmensa cantidad de encuentros, el “Bicho” rompió todos los paradigmas del gol a nivel de selecciones nacionales:

Goles totales: 146 anotaciones oficiales.

146 anotaciones oficiales. Asistencias: 45 pases gol.

45 pases gol. Minutos en cancha: 18,604 minutos de entrega total con su país.

Lista de partidos por competición

Para entender la magnitud de sus 234 presencias, es necesario mirar cómo se distribuyeron los partidos a lo largo de seis Eurocopas, seis Mundiales y diferentes fases clasificatorias:

Competición Partidos Jugados Goles Anotados Clasificación para la Eurocopa 44 39 Clasificación para el Mundial 48 37 Amistosos Internacionales 56 22 Eurocopa (Fases finales) 30 14 Copa Mundial de la FIFA (Fases finales) 27 11 UEFA Nations League (Fase de Ligas) 15 9 UEFA Nations League (Fase Final / Playoffs) 6 6 Playoffs Clasificación Mundial 4 4 Copa Confederaciones 4 2 Playoffs Clasificación Eurocopa 2 2 Total Histórico 234 146

Los momentos clave: Del debut en 2003 al adiós en 2026

La carrera internacional de Cristiano se divide en etapas doradas que transformaron el rumbo del fútbol portugués: