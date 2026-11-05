Conoce cuántos partidos jugó Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal antes de su retiro. (Foto de Janerik HENRIKSSON).
Conoce cuántos partidos jugó Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal antes de su retiro. (Foto de Janerik HENRIKSSON).
/ JANERIK HENRIKSSON
Por Paolo Valdivia

El adiós definitivo de a la selección de Portugal marca el cierre de una de las trayectorias más descomunales en la historia del fútbol mundial. A lo largo de 23 años defendiendo la camiseta lusa, el delantero dejó una marca imborrable que difícilmente alguien podrá alcanzar. Aquí te contamos la cantidad de partidos en total que el delantero jugó con el equipo de su país.

234 partidos y 146 goles: El legado estadístico de Cristiano Ronaldo

Desde su debut oficial con el combinado absoluto el 20 de agosto de 2003 bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari, hasta su último encuentro en septiembre de 2026 frente a Gales por la UEFA Nations League, Cristiano acumuló un total exacto de 234 partidos internacionales.

En esa inmensa cantidad de encuentros, el “Bicho” rompió todos los paradigmas del gol a nivel de selecciones nacionales:

  • Goles totales: 146 anotaciones oficiales.
  • Asistencias: 45 pases gol.
  • Minutos en cancha: 18,604 minutos de entrega total con su país.

Lista de partidos por competición

Para entender la magnitud de sus 234 presencias, es necesario mirar cómo se distribuyeron los partidos a lo largo de seis Eurocopas, seis Mundiales y diferentes fases clasificatorias:

CompeticiónPartidos JugadosGoles Anotados
Clasificación para la Eurocopa4439
Clasificación para el Mundial4837
Amistosos Internacionales5622
Eurocopa (Fases finales)3014
Copa Mundial de la FIFA (Fases finales)2711
UEFA Nations League (Fase de Ligas)159
UEFA Nations League (Fase Final / Playoffs)66
Playoffs Clasificación Mundial44
Copa Confederaciones42
Playoffs Clasificación Eurocopa22
Total Histórico234146

Los momentos clave: Del debut en 2003 al adiós en 2026

La carrera internacional de Cristiano se divide en etapas doradas que transformaron el rumbo del fútbol portugués:

  1. El inicio (2003): Con apenas 18 años y 6 meses, saltó a la cancha en un amistoso frente a Kazajistán, ingresando por Luís Figo, su gran ídolo.
  2. La consagración europea (2016): Lideró a Portugal desde el banquillo y la cancha para conquistar la Eurocopa 2016, el primer título internacional absoluto en la historia de la selección.
  3. La era dorada de la Nations League: Aumentó su vitrina con la conquista de la UEFA Nations League en dos oportunidades (2019 y 2025).
  4. El punto final (2026): Su último baile se dio en septiembre de 2026 ante Gales, cerrando un ciclo de 23 años donde portó la histórica camiseta número “7” con una disciplina y competitividad irrepetibles.
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