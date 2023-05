En 2001 se estrenó en todos los cines la película “Gladiator”, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por los actores Joaquin Phoenix, Russell Crowe, Connie Nielsen, entre otros. Luego de 22 años y tras varios rumores de una posible continuación, se confirmó la realización de la secuela de la película.

Según informa Cinemanía, la idea de la secuela recién tomó fuerza cuando Ridley Scott comenzó a rodar la película “Napoleón”, donde volvió a trabajar con el actor Joaquin Phoenix y con Jodie Comer, a quien conoció en la cinta “El último duelo”. El guionista David Scarpa fue quien se ofreció a escribir “Gladiator 2″.

La historia podría tomar cualquier rumbo tras la muerte de Maximo y Commodo. Se especulaban algunas versiones como una versión inmortal del primero, una perspectiva religiosa en la que Maximo sería resucitado por los dioses romanos y enviado a la tierra para frenar el desarrollo del cristianismo. Todo ello fue descartado por el director, quien manifestó que prefiere un enfoque de ficción histórica con un mejor fundamento.

¿Quiénes forman parte del reparto de “Gladiator 2″?

El actor principal de esta nueva cinta es Paul Mescal, quien fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por “Aftersun”. Este artista sería el encargado de dar vida a Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), personaje que en la primera entrega era un niño, pero ahora, años después, hecho un adulto, enfrentará sus propias batallas.

Por otro lado, recientemente acaba de unirse al reparto Pedro Pascal, famoso por su participación en “The Mandalorian”, “Narcos”, “The Last of Us” y “Game of Thrones”. Además, el villano de la cinta será interpretado por Barry Keoghan, nominado a Mejor Actor de Reparto por la película “Almas en pena de Inisherin”. Los detalles de los papeles de Pascal como de Keoghan se desconocen.

Otro importante actor de extensa reputación que estará en “Gladiador 2″ es Denzel Washington, quien ya trabajó con Ridley Scott en “American Gangster”, una de las películas favoritas del escritor. Además, el carismático actor Joseph Quinn, quien interpretó a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things, también formará parte de “Gladiator 2″ como el sanguinario emperador Caracalla.

Cabe destacar que la segunda parte de “Gladiator” también contará con algunos actores de la primera entrega, como es el caso de Connie Nielsen, quien interpreta a Lucille, y posiblemente Djimon Hounsou como Juba, antiguo compañero gladiador de Máximo.

“Gladiator 2″ no contará con Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio y Joaquin Phoenix como Commodo, puesto que, como se recuerda, ambos mueren en el final de la primera cinta.

¿Cuándo será el estreno de “Gladiator 2″?

La secuela de Gladiator se estrenaría el 22 de noviembre de 2024. El rodaje de la secuela iniciará luego de que termine la grabación de la epopeya histórica, “Kitbag”, película autobiográfica de Napoleón que prepara Ridley Scott para este 2023.

También se está esperando que Paul Mescal culmine de interpretar en las tablas de Londres la adaptación de “Un tranvía llamado deseo”. El mismo actor confirmó a Deadline durante una entrevista en los premios BAFTA, que el rodaje de “Gladiator 2″ iniciaría los primeros meses del 2023.