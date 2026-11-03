Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, uno de los alimentos más ricos, versátiles y sencillos de preparar. Suelen ser los grandes héroes de los paseos familiares o de los días de intenso trabajo. ¿De dónde provienen? ¿Quién los inventó?

En el año 1762, John Montagu, IV conde de Sandwich, una ciudad inglesa, se dedicaba a los juegos de azar, en especial el póker, y estaba prácticamente todo el día compitiendo, así que tuvo que adaptar su alimentación a su nuevo estilo de vida. Uno de esos días, se le ocurrió pedir un poco de carne entre dos panes para saciar su hambre y continuó pidiendo el mismo menú por varias semanas.

Su manera de alimentarse se hizo famosa y se extendió por todos lados, como provenía de la ciudad de Sandwich se le acuñó ese nombre al alimento. Otros relatos señalan que el sándwich fue creado en Bélgica, a donde había llegado este conde, en el marco de unas negociaciones de la Paz de Aquisgrán, y, como los empleados veían que no se alejaba de la mesa de juego, empezaron a servirle carne entre dos panes. Aunque las historias son distintas, ambas coinciden en que el famoso platillo tuvo como origen facilitarle la vida a este noble inglés.

La versatilidad del sándwich es increíble, por eso, El Comercio te propone cinco recetas que puedes preparar en casa. ¡Manos a la obra!

1. Sándwich power

Sándwich power. (Foto: Archivo El Comercio)

Ingredientes:

4 láminas de tocino ahumado

4 filetes de pejerrey de pollo

4 láminas de queso mozzarella

8 rebanadas de pan de molde

8 rodajas de tomate

1 palta pequeña en rodajas

1 cda.mantequilla derretida

Sal y pimienta

Preparación:

Pon las láminas de tocino en una sartén a fuego medio sin aceite y dóralo durante tres minutos por lado. Reserve sobre papel absorbente. Aplana los filetes de pechuga hasta que estén delgados. Sazona con sal y pimienta, y cocina en la sartén con la grasa del tocino durante cuatro minutos por lado. Retira del fuego. Si la grasa del tocino resulta insuficiente, añade una cucharada de aceite vegetal.

Distribuye el queso en cuatro rebanadas de pan, pon encima el pollo, el tomate y la palta. Sazona con sal, reparta encima el tocino y tape con el pan restante.

Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio y cocina el pan por el lado del queso durante dos minutos, hasta que se derrita. Voltea y cocina durante un minuto más. Retira, corta por la mitad y listo.

2. Sándwich tricolor

Estos riquísimo sándwiches son perfectos para una reunión en casa, al ser tan ligeros como deliciosos, provoca comer más de uno.

Ingredientes:

2 pimientos en tiras

4 cda.queso crema (tipo Philadelphia)

Sal y pimienta

8 láminas delgadas de jamón

8 rebanadas de pan integral

8 hojas de lechuga americana

Preparación:

Sostén un pimiento con una pinza de cocina. Ponlo en contacto con el fuego de la hornilla hasta que se queme la cáscara. Gíralo para tal fin. Luego, ponlo bajo un chorro de agua para quitarle la piel quemada. Quítale las pepas y el corazón y píquelo finamente. Mézclalo con el queso crema y condimente con sal y pimienta. Unta el pan con el queso crema. Pon encima el jamón, luego el pimiento y al final la lechuga. No necesitas salar el sándwich, ya que la sal del jamón es suficiente. Córtalo en cuatro para mostrar todos sus colores.

3. Sándwich tres quesos

La opción perfecta para un desayuno rápido y vegetariano

Ingredientes:

8 cda.requesón

2 manzanas con piel, en trozos

2 ramas de canela

2 litros de agua

4 hojas de lechuga americana

60 g queso gouda en cuatro tajadas

100 g queso fresco en cuatro tajadas

4 panes ciabatta integrales

1/4 cdta.orégano en polvo

1 cdta.aceite de oliva

2 cda.leche fresca light

2 cda.linaza

Sal y pimienta

Preparación:

Mezcla en un bol el requesón, la leche, el aceite y el orégano, hasta obtener una pasta. Sazona con sal y pimienta. Corta los panes por la mitad y retire la miga. Coloca en una mitad una tajada de queso fresco y otra de queso gouda. Cubre con una hoja de lechuga y distribuya la pasta de requesón; tapa con la otra mitad de pan y reserve los sándwiches. Haz hervir dos litros de agua con la canela, las manzanas y la linaza durante 20 minutos. Retira del fuego y cuele. Sirve los sándwiches y acompáñalos con la infusión de manzana caliente.

4. Sándwich de pollo y queso derretido

Este sándwich es riquísimo e ideal para mandar en la lonchera de los niños.

Ingredientes:

4 filetes de pechuga de pollo

Jugo de 1/2 limón

1/2 cdta.salsa inglesa

2 tomates sin piel ni pepas, en rodajas

2 cda.aceite

1 palta en láminas

4 panes redondos

2 cda.mantequilla

4 láminas de queso brie

Hojas de lechuga

Sal y pimienta

Preparación:

Sazona los filetes con sal, pimienta, jugo de limón y salsa inglesa. Deja macerar durante una hora. Chanca el filete hasta darle forma circular y reserve. Sazona el tomate y la palta con sal, pimienta y una cucharada de aceite. Reserva. Calienta la mitad de la mantequilla y el resto del aceite, y fríe el poqueso queso derretido. Luego, dale la vuelta y colócale encima el queso. Calienta los panes, previamente untados con mantequilla, coloca en su interior las hojas de lechugas con las rodajas de tomate y palta. Sirve.

5. Sándwich de beterraga y pastrami

No deje de preparar este sándwich nutritivo y lleno de sabor, además resulta ideal para la lonchera de los chicos.

Ingredientes:

1/2 tz.mayonesa

2 cda.perejil picado

2 manzanas verdes

2 cda.jugo de limón

1 cda.azúcar

8 rebanadas de pan de molde integral

1 1/2 tz. beterraga cocida, en cubos pequeños

1/2 kg. pastrami en láminas

1 1/2 tz. mozzarella rallada

1/2 cdta. sal

2 cda. mantequilla

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C. Mezcla la mayonesa y el perejil y lleve al refrigerador. Pela las manzanas, rállalas con la parte gruesa del rallador y póngalas en un bol. Añade el jugo de limón y el azúcar, revuelve y reserva. Corta la corteza del pan y unta las rebanadas con la mayonesa de perejil. En cuatro rebanadas, coloca la beterraga, la manzana, el pastrami enrollado, la mozzarella y sazone con media cucharadita de sal. Tapa con las cuatro rebanadas de pan restantes y unta la superficie del sándwich con mantequilla. Lleva al horno, durante cinco minutos, hasta que el queso empiece a derretirse. Sirve de inmediato.

Y tú, ¿cuál te animas a preparar?