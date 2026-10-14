Por Redacción EC

Las altas temperaturas no solo representan un desafío para las personas: también pueden poner en riesgo la salud de los perros, incluso cuando permanecen en casa o salen a pasear durante unos minutos. La exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras en determinadas zonas del cuerpo, deshidratación y otras complicaciones que, en ocasiones, pasan inadvertidas hasta que aparecen los primeros síntomas. Por ello, dos especialistas consultados por el New York Post compartieron recomendaciones para proteger a las mascotas durante los días calurosos y advirtieron sobre una práctica que muchos dueños consideran útil para refrescarlas, pero que podría tener el efecto contrario.