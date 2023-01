► Dónde ver, The Last Of Us capítulo 3 vía HBO Max

HBO estrenó “ The Last of us ”, una nueva y gran apuesta que promete ser la serie del año, luego del rotundo éxito de la serie “ The Game of Thrones ”. La adaptación del videojuego de Naughty Dog nos relata una dura historia sobre lo que implica sobrevivir en medio de lo que parece ser un apocalipsis.

El primer capítulo titulado “ When You’re Lost in the Darkness ” (Cuando te pierdes en la oscuridad) se emitió a través de HBO Max el pasado domingo 15 de enero y fue bien recibido por la audiencia, especialmente por los seguidores de los videojuegos de Play Station; la crítica apunta a que la adaptación televisiva live-action ya es una de las mejores series dramáticas del 2023.

En más de una ocasión, HBO ha demostrado superar las expectativas de sus suscriptores y “The Last of us” no será la excepción. La serie contará con 9 capítulos y en cada episodio nos mostrará el drama humano dentro de una pandemia de infectados/zombies. Si quieres saber más de la serie a continuación te traemos la sinopsis, reparto, tráiler y mucho más.

Cuándo se estrena The Last Of Us 3, capítulo vía HBO

HBO nos ha confirmado que el capítulo 3 de “The Last of Us” llegará el día domingo 29 de enero a las 9 pm. (hora de Perú).

A qué hora se estrena el capítulo 3 de The Last Of Us

México: 7 p.m.

7 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m.

8 p.m. Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m.

9 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m.

10 p.m. España: 3 a.m. del 16 de enero

Tráiler de la serie The Last Of Us, capítulo 3

¿Dónde y cómo ver The Last Of Us?

La serie “The Last of Us” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno.

¿De qué trata The Last Of Us?

The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un apocalipsis adyacente a los hongos. En medio de esta nueva y horrible realidad se encuentra Joel (Pedro Pascal), un hombre que sólo intenta sobrevivir en este mundo. Su vida tendrá un giro cuando se ponga a cargo de Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años que podría ser la última esperanza de la humanidad.

Tráiler de la serie The Last Of Us

A inicios de diciembre del 2022, HBO estrenó el tráiler oficial de “The Last of Us”. Puedes verlo a continuación.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “The Last of Us”?

En el episodio 2 se pudo conocer el lugar de origen del hongo Cordyceps y su infección en los humanos, teniendo como centro principal una pequeña ciudad en Tailandia que fue posteriormente bombardeada. Puedes seguir leyendo más aquí .

Así queda el calendario de estreno de capítulos de “The last of us”:

Capítulo Fecha Episodio 1 “When You’re Lost in the Darkness” 16 de enero Episodio 2 “Infected” 23 de enero Episodio 3 30 de enero Episodio 4 6 de febrero Episodio 5 13 de febrero Episodio 6 20 de febrero Episodio 7 27 de febrero Episodio 8 6 de marzo Episodio 9 13 de marzo

Reparto de The Last Of Us

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

Nick Offerman como Bill

Murray Bartlett como Frank

Jeffrey Pierce como Perry

Lamar Johnson como Henry

Graham Greene (II) como Marlon

Elaine Miles como Florence

Storm Reid como Riley Abel

Tal como reveló HBO Max a través de Instagram, el doblaje español correrá a cargo de los actores que pusieron voz al videojuego: Lorenzo Beteta como Joel, María Blanco como Ellie, Conchi López como Tess, Anuska Alborg como Marlene, Ana María Marí como Maria y David Robles como Henry.

FICHA TÉCNICA DE “LAST OF US”

Título original: The Last of Us

Año: 2023

País: Estados Unidos

Idioma original: Inglés

Dirección: Craig Mazin (Creador), Neil Druckmann (Creador), Kantemir Balagov, Neil Druckmann, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jasmila Zbanic, Jeremy Webb, Liza Johnson

Guion: Craig Mazin, Neil Druckmann

Videojuego: Naughty Dog

Música: Gustavo Santaolalla

Fotografía: Ksenia Sereda, Eben Bolter, Nadim Carlsen

Productores ejecutivos: Craig Mazin, Neil Druckmann, Carolyn Strauss, Rose Lam, Evan Wells, Asad Qizilbash y Carter Swan

Compañías: PlayStation Productions, Sony Pictures Television, Naughty Dog, The Mighty Mint, Word Games

Distribuidora: WarnerMedia Entertainment

Medio de difusión: HBO Max

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “LAST OF US”?

Si bien, HBO todavía no ha confirmado una temporada 2 de ‘The Last of Us’, es probable que lo haga en las próximas semanas. La serie basada en el famoso videojuego de Naughty Dog tiene aún mucha historia por delante gracias a su segunda entrega, estrenada en 2020 y que podría dar para más de una temporada. De anunciar la renovación, la fecha de estreno podría situarse como muy pronto a finales de 2024 o principios de 2025.

¿Qué significa la escena final de “The Last of Us”?

Primero que nada, vamos a recordar la escena final y es que mientras Tess, Joel y Ellie escapan del muro de FEDRA, una radio comienza a sonar y en esta podemos escuchar una canción llamada “Never Let Me Down” del grupo Depeche Mode mientras cambiamos a lo que es un panorama desalentador y apocalíptico que los fieles seguidores de los videojuegos reconocerán y es aquí donde nuestros protagonistas pasarán un duro momento cuando se enfrenten a los chasqueadores. Es por eso el ruido que se escucha de fondo junto con el movimiento en la parte inferior izquierda del edificio.

Por otra parte, esta canción tiene otro significado pero para esto tendremos que regresar a algunas escenas atrás, donde Ellie llega a la casa de Joel y se da cuenta de que este tiene un libro con los mejores éxitos musicales y también se da cuenta de que hay un código.

Ellie descifra el código y se da cuenta de que esta es una señal de peligro dependiendo de las canciones que se escuchen en la radio. En los 60 no hay peligro, en los 70 hay mediano peligro, por lo que al darse cuenta de lo que significan los 80, comienza su preocupación.

La radio comienza sonando con una canción del grupo Wham!, “Wake Me Up Before You Go Go”, pero cuando entramos a la escena final y suena “Never Let Me Down” de Depeche Mode, hay que tener mucha precaución puesto que la canción (hecho que debía estar en el libro) es del 24 de agosto de 1987 y esto significa peligro extremo para B/F.