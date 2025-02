El Reino Unido vivió una noche de conmovedoras premiaciones en los BAFTA 2025, que dejaron a “Cónclave” con la máscara dorada en la categoría de Mejor Película del año. De esta forma, los ‘Oscars británicos’ marcaron la agenda de victorias de películas el domingo 16 de febrero. ¿Pero quién compitió contra quién? Revisa la lista de películas nominadas por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Aunque hubo una competencia reñida, habría que preguntarse qué tanto se puede esperar tras los taquillazos “Barbie” y “Oppenheimer” haciendo presencia en el BAFTA del año pasado. Sin embargo, este año, los premios reflejan la diversidad al nominar a la actriz trans Karla Sofia Gascón en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en “Emilia Pérez”. Otros nominados compiten en una dura riña a Mejor Actor del año, como Adrien Brody y Timotheé Chalamet, por sus interpretaciones en “The Brutalist” y “A Complete Unknown” respectivamente.

Otra de las grandes contendientes es “Dune: Parte Dos” de Denis Villeneuve, que ha sido nominada en categorías como Mejor director, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales. La ambiciosa secuela del director de “Blade Runner 2049” y la primera parte de “Dune” ha impresionado por su espectacularidad visual del desierto de Arakis y sus criaturas gigantes navegando bajo la arena.

El talento actoral también brilla en esta edición, con nombres como Cynthia Erivo, Timothée Chalamet, Adrien Brody y Saoirse Ronan liderando las categorías de interpretación. “Anora” de Sean Baker, ganadora a Mejor película en los Critics Choise Awards, obtuvo nominaciones a Mejor dirección, Mejor guion original y Mejor edición. Es, de hecho, una de las favoritas del año y mantiene una buena posición de cara a los Oscar 2025.

Por otro lado, el cine británico tiene una fuerte representación con películas como “Blitz” y “The Outrun”, ambas con la actuación de Saoirse Ronan. En la misma categoría, están “Gladiator II” de Ridley Scott y “Cónclave” de Edward Berger. Asimismo, la animación y los documentales cuentan con una variada selección de nominados, destacando títulos como “Inside Out 2″ y “Super/Man: The Christopher Reeve Story”, que además ya se pueden ver en streaming por Disney+ y Max.

En el apartado técnico, producciones como “Nosferatu” y “Wicked” fueron reconocidas por Mejor maquillaje, Mejor vestuario y Mejor diseño de producción, lo que demuestra la importancia de estos elementos en la creación de experiencias inmersivas en un mundo de fantasía. La película con Cynthia Erivo y Arianna Grande no solo despertó al fandom de teatro musical este año, sino también demostró la capacidad del carismático director Jon M. Chu.

Saoirse Ronan protagoniza "The Outrun", película nominada a los premios BAFTA 2025.

Lista completa de nominados a los BAFTA 2025

A continuación, esta es la lista de las películas nominadas a los premios BAFTA 2025:

Mejor película

“Un completo desconocido” (Alex Heineman, Fred Berger y James Mangold)

“Anora” (Alex Coco, Samantha Quan y Sean Baker)

“Cónclave” (Tessa Ross, Juliette Howell y Michael A. Jackman)

“Emilia Pérez” (Pascal Caucheteux y Jacques Audiard)

“The Brutalist” (Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.J. Gugenheim, Brady Corbet)

Mejor actriz

Cynthia Erivo por “Wicked”

Karla Sofia Gascon por “Emilia Perez”

Marianne Jean-Baptiste por “Hard Truths”

Mikey Madison por “Anora”

Demi Moore por “The Substance”

Saoirse Ronan por “The Outrun”

Mejor actriz de reparto

Selena Gomez por “Emilia Perez”

Ariana Grande por “Wicked”

Felicity Jones por “The Brutalist”

Jamie Lee Curtis por “The Last Showgirl”

Isabella Rossellini por “Cónclave”

Zoe Saldana por “Emilia Pérez”

Mejor actor

Adrien Brody por “The Brutalist”

Timothee Chalamet por “A Complete Unknown”

Colman Domingo por “Sing Sing”

Ralph Fiennes por “Cónclave”

Hugh Grant por “Heretic”

Sebastian Stan por “The Apprentice”

Mejor actor de reparto

Yura Borisov por “Anora”

Kieran Culkin por “A Real Pain”

Clarence Maclin por “Sing Sing”

Edward Norton por “A Complete Unknown”

Guy Pearce por “The Brutalist”

Jeremy Strong por “The Apprentice”

Mejor película británica

“Bird”

“Blitz”

“Cónclave”

“Gladiator II”

“Hard Truths”

“Kneecap”

“Lee”

“Love Lies Bleeding”

“The Outrun”

“Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl”

Mejor guión original

“Anora” de Sean Baker

“The Brutalist” de Brady Corbet & Mona Fastvold

“Kneecap” de Rich Peppiatt, Naoise O Caireallain, Liam Og O Hannaidh, JJ O Dochartaigh

“A Real Pain” de Jesse Eisenberg

“La sustancia” de Coralie Fargeat

Mejor guión adaptado

“A Complete Unknown” escrito por James Mangold and Jay Cocks

“Cónclave” escrito por Peter Straughan

“Emilia Pérez” escrito por Jacques Audiard

“Nickel Boys” escrito por RaMell Ross and Joslyn Barnes

“Sing Sing” escrito por Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Maclin, John ‘Divine G’ Whitfield

Mejor debut de un guionista, director o productor británico

“Hoard” - Luna Carmoon (director/ writer)

“Kneecap” - Rich Peppiatt (director, writer)

“Monkey Man” - Dev Patel (director)

“Santosh” - Sandhya Suri (director, writer), James Bowsher (producer), Balthazar de Ganay (producer)

“Sister Midnight” - Karan Kandhari (director, writer)

Mejor película de habla no inglesa

“All We Imagine As Light”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Kneecap”

“The Seed Of The Sacred Fig”

Mejor documental

“Black Box Diaries”

“Daughters”

“No Other Land”

“Super/Man: The Christopher Reeve Story”

“Will & Harper”

Mejor película animada

“Flow”

“Intensamente 2″

“Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl2

“The Wild Robot”

Mejor película familiar

“Flow”

“Kensuke’s Kingdom”

“Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Mejor director

“Anora” de Sean Baker

“The Brutalist” de Brady Corbet

“Cónclave” de Edward Berger

“Dune: Parte Dos” de Denis Villeneuve

“Emilia Pérez” de Jacques Audiard

“La sustancia” de Coralie Fargeat

Mejor edición

“Anora”

“Cónclave”

“Dune: Parte Dos”

“Emilia Pérez”

“Kneecap”

Mejor cásting

“Anora” - Sean Baker, Samantha Quan

“The Apprentice” - Stephanie Gorin, Carmen Cuba

“A Complete Unknown” - Yesi Ramirez

“Cónclave” - Nina Gold, Martin Ware

“Kneecap” - Carla Stronge

Mejor fotografía

“The Brutalist” - Lol Crawley

“Cónclave” - Stephanie Fontaine

“Dune: Parte Dos” - Greig Fraser

“Emilia Pérez” - Paul Guilhaume

“Nosferatu” - Jarin Blaschke

Mejor diseño de producción

“The Brutalist”

“Cónclave”

“Dune: Parte Dos”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor sonido

“Blitz”

“Dune: Parte Dos”

“Gladiator II”

“La sustancia”

“Wicked”

Mejores efectos visuales

“Better Man”

“Dune: Parte Dos”

“Gladiator II”

“Kingdom Of The Planet Of The Apes”

“Wicked”

Mejor vestuario

“Blitz”

“A Complete Unknown”

“Cónclave”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor maquillaje

“Dune: Parte Dos”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“La sustancia”

“Wicked”

Mejor banda sonora

“The Brutalist”

“Cónclave”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Wild Robot”

Mejor corto animado británico

“Adios”

“Mog’s Christmas”

“Wander To Wonder”

Mejor corto británico

“The Flowers Stand Silently, Witnessing”

“Marion”

“Milk”

“Rock, Paper, Scissors”

“Stomach Bug”

Estrella en ascenso

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

¿Cuándo y dónde ver los BAFTA 2025?

La gala de los premios BAFTA 2025 se llevará a cabo el próximo 16 de febrero en el icónico Royal Festival Hall de Londres. La transmisión en vivo estará disponible en el Reino Unido a través de la BBC One y BBC iPlayer y, para el público internacional, Max ofrecerán la cobertura del evento en los siguientes horarios.