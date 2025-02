Los premios BAFTA 2025 reunieron lo mejor del cine británico e internacional en una noche llena de emociones y grandes reconocimientos, empezando con la película con mayor cantidad de nominaciones y ganadora a Mejor Película, “Cónclave”.

“Cónclave” obtuvo 12 posiciones en categorías como Mejor película británica y Mejor película del año y ganó en cuatro de estas. La cinta de Edward Berger competía con la polémica ”Emilia Pérez" y otras joyas del año, “The Brutalist”, “Un completo desconocido” y “Anora”.

En la categoría de Mejor Actor, nombres como Timothée Chalamet en la versión más joven de Bob Dylan, Adrien Brody como un arquitecto brutalista y Colman Domingo siendo un preso norteamericano destacan entre los favoritos. El ganador de la noche fue Adrien Brody, de “The Brutalist”.

En tanto, en Mejor Actriz, la competencia es igualmente reñida con Cynthia Erivo en su papel de la bruja verde de “Wicked”, Karla Sofía Gascón como el naroctraficante ‘Manitas del Bosque’ en “Emilia Pérez” y Saoirse Ronan lidia con emociones del pasado en “The Outrun”. La ganadora de la categoría fue Mikey Madison, protagonista de “Anora”.

"Cónclave" y "Emilia Pérez", de Edward Berger y Jacques Audiard, son las películas más nominadas este año.

Por otro lado, Mejor Película Británica ha incluido una lista de producciones que reflejan la diversidad del cine del Reino Unido, como “Blitz”, “Conclave” y “Gladiator II”, las cuales tienen autores del Reino Unido o pasan por temas afines al país. Esta categoría resalta la importancia del cine británico, por lo mismo algunas eminencias reales están invitadas a la gala de los BAFTA 2025. Cada año, el príncipe Guillermo y Kate Middleton pasean por la alfombra roja de los premios, pero este año no estarán, debido al estado de salud de la princesa de Gales. Ellos redujeron sus apariciones públicas desde que se supo sobre la lucha de su esposa contra el cáncer.

“Como presidente de los BAFTA, me entusiasma presentar el aniversario 20 de este premio, que usualmente es presentado por la directora de casting, Mary Selway.”, dijo el príncipe Guillermo en un video publicado durante la ceremonia. “Qué tales años de talento excepcional. Desde 2006, este galardón no es solo para los campeones de la industria, pues también inspira a las nuevas generaciones de actores talentosos que persiguen estos sueños. Las cinco personas nominadas hoy demuestran una increíble carrera y han quedado en el imaginario de las audiencias durante este último año”.

Después, el príncipe Guillermo dio pase a los presentadores Letitia Wright y James McAvoy, antes ganadores del premio a Estrella Emergencia, y que ahora lo presentaron. Mikey Madison de “Anora” competía con David Jonsson, actor británico “Alien: Romulus”, pero finalmente se lo llevó el joven artista.

Lista completa de nominados a los BAFTA 2025

Esta es la lista completa de las películas ganadoras a los premios BAFTA 2025. Revisa quiénes se llevaron la máscara dorada en cada categoría.

Mejor película

“Un completo desconocido” (Alex Heineman, Fred Berger y James Mangold)

“Anora” (Alex Coco, Samantha Quan y Sean Baker)

“Cónclave” (Tessa Ross, Juliette Howell y Michael A. Jackman) - GANADOR

“Emilia Pérez” (Pascal Caucheteux y Jacques Audiard)

“The Brutalist” (Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.J. Gugenheim, Brady Corbet)

Mejor actriz

Cynthia Erivo por “Wicked”

Karla Sofia Gascon por “Emilia Perez”

Marianne Jean-Baptiste por “Hard Truths”

Mikey Madison por “Anora” - GANADORA

Demi Moore por “The Substance”

Saoirse Ronan por “The Outrun”

Mejor actriz de reparto

Selena Gomez por “Emilia Perez”

Ariana Grande por “Wicked”

Felicity Jones por “The Brutalist”

Jamie Lee Curtis por “The Last Showgirl”

Isabella Rossellini por “Cónclave”

Zoe Saldana por “Emilia Pérez” - GANADOR

Mejor actor

Adrien Brody por “The Brutalist” - GANADOR

Timothee Chalamet por “A Complete Unknown”

Colman Domingo por “Sing Sing”

Ralph Fiennes por “Cónclave”

Hugh Grant por “Heretic”

Sebastian Stan por “The Apprentice”

Mejor actor de reparto

Yura Borisov por “Anora”

Kieran Culkin por “A Real Pain” - GANADOR

Clarence Maclin por “Sing Sing”

Edward Norton por “A Complete Unknown”

Guy Pearce por “The Brutalist”

Jeremy Strong por “The Apprentice”

Mejor película británica

“Bird”

“Blitz”

“Cónclave” - GANADOR

“Gladiator II”

“Hard Truths”

“Kneecap”

“Lee”

“Love Lies Bleeding”

“The Outrun”

“Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl”

Mejor guión original

“Anora” de Sean Baker

“The Brutalist” de Brady Corbet & Mona Fastvold

“Kneecap” de Rich Peppiatt, Naoise O Caireallain, Liam Og O Hannaidh, JJ O Dochartaigh

“A Real Pain” de Jesse Eisenberg

“La sustancia” de Coralie Fargeat

Mejor guión adaptado

“A Complete Unknown” escrito por James Mangold and Jay Cocks

“Cónclave” escrito por Peter Straughan - GANADOR

“Emilia Pérez” escrito por Jacques Audiard

“Nickel Boys” escrito por RaMell Ross and Joslyn Barnes

“Sing Sing” escrito por Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Maclin, John ‘Divine G’ Whitfield

Mejor debut de un guionista, director o productor británico

“Hoard” - Luna Carmoon (director/ writer)

“ Kn eecap” - Rich Peppiatt (director, writer) - GANADOR

“Monkey Man” - Dev Patel (director)

“Santosh” - Sandhya Suri (director, writer), James Bowsher (producer), Balthazar de Ganay (producer)

“Sister Midnight” - Karan Kandhari (director, writer)

Mejor película de habla no inglesa

“All We Imagine As Light”

“Emilia Pérez” - GANADOR

“I’m Still Here”

“Kneecap”

“The Seed Of The Sacred Fig”

Mejor documental

“Black Box Diaries”

“Daughters”

“No Other Land”

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” - GANADOR

“Will & Harper”

Mejor película animada

“Flow”

“Intensamente 2″

“Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl” - GANADOR

“The Wild Robot”

Mejor película familiar

“Flow”

“Kensuke’s Kingdom”

“Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl” - GANADOR

“The Wild Robot”

Mejor director

“Anora” de Sean Baker

“The Brutalist” de Brady Corbet

“Cónclave” de Edward Berger

“Dune: Parte Dos” de Denis Villeneuve

“Emilia Pérez” de Jacques Audiard - GANADOR

“La sustancia” de Coralie Fargeat

Mejor edición

“Anora”

“Cónclave” - GANADOR

“Dune: Parte Dos”

“Emilia Pérez”

“Kneecap”

Mejor cásting

“Anora” - Sean Baker, Samantha Quan

“The Apprentice” - Stephanie Gorin, Carmen Cuba

“A Complete Unknown” - Yesi Ramirez

“Cónclave” - Nina Gold, Martin Ware

“Kneecap” - Carla Stronge

Mejor fotografía

“The Brutalist” - Lol Crawley - GANADOR

“Cónclave” - Stephanie Fontaine

“Dune: Parte Dos” - Greig Fraser

“Emilia Pérez” - Paul Guilhaume

“Nosferatu” - Jarin Blaschke

Mejor diseño de producción

“The Brutalist”

“Cónclave”

“Dune: Parte Dos”

“Nosferatu”

“Wicked” - GANADOR

Mejor sonido

“Blitz”

“Dune: Parte Dos” - GANADOR

“Gladiator II”

“La sustancia”

“Wicked”

Mejores efectos visuales

“Better Man”

“ D un e : P art e D o s ” - G ANA D OR

“Gladiator II”

“Kingdom Of The Planet Of The Apes”

“Wicked”

Mejor vestuario

“Blitz”

“A Complete Unknown”

“Cónclave”

“Nosferatu”

“Wicked” - GANADOR

Mejor maquillaje

“Dune: Parte Dos”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“La sustancia” - GANADORA

“Wicked”

Mejor banda sonora

“The Brutalist” - GANADORA

“Cónclave”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Wild Robot”

Mejor corto animado británico

“Adios”

“Mog’s Christmas”

“Wander To Wonder” - GANADOR

Mejor corto británico

“The Flowers Stand Silently, Witnessing”

“Marion”

“Milk”

“Rock, Paper, Scissors” - GANADOR

“Stomach Bug”

Estrella en ascenso

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson - GANADOR

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

Una ceremonia elegante

Los premios BAFTA 2025 se llevaron a cabo el 16 de febrero en el icónico Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres. Camila Cabello, Selena Gómez, Zoe Saldaña y otras figuras importantes de la industria desfilaron en la alfombra roja, que está disponible en YouTube.

Las actrices de “Wicked”, Cynthia Erivo y Ariana Grande, destacaron en la alfombra roja con vestidos románticos, que evocaron la temática de la película de Jon M. Chu. Y aunque las estrellas quedaron excelente ante el lente de las cámaras, la verdadera joya de la gala fue “Cónclave”, que resultó como la ganadora a Mejor Película.

¿Quiénes fueron los ganadores del BAFTA 2024?

Cillian Murphy ganó el premios BAFTA 2024 por protagonizar "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan. (Vianney Le Caer/Invision/AP) / Vianney Le Caer

En la edición anterior, los BAFTA 2024 premiaron a algunas de las producciones más destacadas del año. “Oppenheimer” se coronó como la gran ganadora de la noche, llevándose el premio a Mejor Película y Mejor Director para Christopher Nolan.

Cillian Murphy y Emma Stone fueron los ganadores en las categorías de interpretación por sus papeles en “Oppenheimer” y “Poor Things”, mientras que The “Zone of Interest” se llevó el galardón a Mejor Película Británica y la actriz inglesa Mia McKenna-Bruce, el premio a Estrella emergente.