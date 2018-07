Google celebra con doodle a la activista María Rebecca Latigo de Hernández

Cuando María Rebecca Latigo de Hernández vio que los descendientes e inmigrantes mexicanos en Estados Unidos carecían de derechos indispensables para cualquier ser humano, ella alzó su voz y animó a su comunidad a luchar por la igualdad. Su valentía es de admirar hasta ahora, por eso Google la celebra hoy con un doodle especial.

Hoy, la activista María Rebecca Latigo de Hernández cumpliría 122 años. Google quiere recordar esa fecha modificando su logo en su honor mostrándola en su mejor faceta: frente a un micrófono con su comunidad respaldándola mientras denuncia la injusticia y desigualdad en las comunidades mexicana y afroamericana.

La activista fue una líder de derechos civiles integral que promovió los derechos para las comunidades antes descritas. Nació en Garza García, cerca de Monterrey [México] en 1896. Más tarde emigró a San Antonio, Texas (EE.UU.), donde comenzó su lucha.

Fue en Texas donde se convirtió en una de las principales voces que hablaban en contra de la discriminación económica y la segregación educativa que enfrentaban principalmente mujeres y niños de descendencia mexicana.

Su obra incluye el cofundar la Orden Caballeros de América, una sociedad benéfica dedicada a educar a los mexicoamericanos sobre sus derechos. También ayudó a organizar la Asociación Protectora de Madres (Association for the Protection of Mothers) que proporcionó ayuda financiera a las mujeres embarazadas y la Liga de Defensa Pro Escolar (The School Defense League) que luchó para reemplazar las instalaciones educativas segregadas.

Por otra parte, Latigo de Hernández contaba con un talento que la ayudaba siempre en sus encuentros: era una excelente oradora. Fue tan buena que se convirtió en la primera locutora de radio mexicana estadounidense de San Antonio.