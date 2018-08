Fiorella Rodríguez anuncia que se separó del cineasta Sandro Ventura

La conductora de televisión y actriz Fiorella Rodríguez decidió ser transparente con el público sobre el fin de mi matrimonio con el director de cine Sandro Ventura para evitar especulaciones al respecto.

Fiorella Rodríguez, quien actualmente es miembro del jurado de "El artista del año", reveló en una entrevista con La República que tras 15 años de matrimonio se separó del conocido cineasta Sandro Ventura.



La conductora de televisión dijo que se encuentra enfocada en sus proyectos laborales y que desea reintegrarse a temas que en algún momento dejó.

La actriz conocida como "Amistad" también mencionó que le guarda mucho cariño y respeto a su exesposo.



"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado. Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida", reveló al medio peruano.



Aunque la pareja no tuvo hijos en común, sí formaron una familia con los hijos que tuvieron con sus anteriores relaciones. Fiorella Rodríguez tiene una hija de 18 años, mientras que el director de cine tiene tres hijos de su primer compromiso.

"En 15 años, sacamos cuatro chicos que hoy son grandes, hechos y derechos. Sandro será una persona importante siempre en mi vida y yo en la de él", añadió la actriz.