Erick Sabater y Gitana Andújar nuevamente están en el ojo de la tormenta. Y es que la empresaria no tuvo reparos en revelar detalles íntimos de la relación que tuvieron como pareja.

En una entrevista con el programa “Magaly TV: La Firme”, Andújar señaló que el dominicano le habría enseñado a maquillarse. “Éramos como amigas, amiguitas”, comentó a la periodista Magaly Medina.

“Él era una persona agradable, educada y de una forma u otra llegamos a ser como amigas, amiguitas. Salíamos y todo. Me enseñó a ponerme las pestañas, a maquillarme (…) me organizaba la ropa y me decía lo que me podía quedar bien”, añadió Gitana.

Por otro lado, afirmó que le pagaba todos los gastos al modelo dominicano, tildándose de ‘sugar mami’. “ Yo era su sugar mami. Nunca me engañaron en esa parte, pero lamentablemente la sugar mami no recibió ese cariño emocional que esperaba y lo enfrentaba. Por eso dice que sufrió mucho porque sabía que no podía cumplir con su rol de hombre. Eso le molestaba porque yo no me quedaba callada”, dijo.

No teme a Sabater

En la misma charla, Gitana Andújar, quien aún es esposa de Erick Sabater aunque no mantiene una relación de pareja, se refirió a las recientes amenazas por parte del exintegrante del reality “Esto es guerra”.

La empresa señaló que no tiene miedo e incluso retó al dominicano. “Saca lo que tienes. Todas las pruebas que él tenga contra mí, yo lo reto a que lo saque, no tengo ningún problema. Vamos a hablar y que pase lo que tenga que pasar”.