Desbordante de felicidad. El cantante de cumbia Luigi Carbarjal anunció su matrimonio por todo lo alto con la señorita Diana García y aclara que será por religioso y civil con sus seres queridos y personas de su entorno más cercano. El exartista cómico confiesa que se siente feliz y hasta bromea cada que le recuerdan que su prometida es 14 años menor. Como se sabe, Luigi tiene 41 mientras que Diana apenas tiene 27 años.

“En mayo me casaré por civil y religioso, pero no puedo decir que colgaré los chimpunes porque la chiquillada la dejé hace tiempo, ahora tengo el teléfono desbloqueado y estoy feliz junto a mi novia. Ella es la persona indicada para dar este paso tan importante y que solo se realiza una vez en la vida”, confesó la expareja de Dorita Orbegoso.





Según Luigi, su novia es una mujer muy madura para su edad y no la considera su ‘colágeno’ (como se le suele decir a quienes son pareja de alguien mayor), pues él se siente más joven que nunca: “Ella tiene 27 años, pero es muy madura. Yo tengo 41, le llevo 14 años, pero no es mi colágeno, pues aún estoy chibolo”, comentó Carbajal a un popular diario peruano.

Incluso, el cantante afirmó que Diana miraba el programa ‘Recargados de Risa’, donde trabajaba junto a Mariella Zanetti y quien era su pareja en ese tiempo “No, más bien su mamá sí lo era. Pero mi novia me ha contado que me veía de chibolita en la televisión, en la época de ‘Recargados de risa’ y le gustaba la secuencia que hacía con Mariella Zanetti, y por eso, me dice que debería de volver ese sketch”, aseveró.

LUIGI CARBAJAL REVELA QUE SU SUEGRA ERA SU FAN CUANDO ERA UN CHICO ‘SKÁNDALO’

Por otro lado, el cantante Luigi Carbajal contó que la madre de Diana García era su fan cuando él era parte de la agrupación de tecnocumbia ‘Skándalo’ y que tuvo su auge por el año 2000.

“Más bien su mamá sí lo era. Nada que ver, será para la familia y amigos cercanos. Ya tenemos el local, es muy bonito donde realizaremos las dos ceremonias y donde nos quedaremos todo un fin de semana, pues vamos a celebrar bien. Pero no vamos a gastar un billetón, quizás, tengamos algunos canjes, pues hay que ahorrar”, aseguró al medio citado.