Mariella Zanetti, ganadora de “El gran chef famosos”, habló sobre Andrés Hurtado y reveló que solo han sido compañeros de trabajo, por lo que lamenta el mal momento que está viviendo. Eso sí, aclaró que nunca le pidió favores y que, si la justicia lo encuentra culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.

“Me da mucha pena la situación de Andrés pues ha ayudado a mucha gente de la farándula y hoy en día nadie dice nada. Ahora que está en problemas no tiene amigos, nadie lo conoce. En mi caso no hemos tenido una relación amical, solo fuimos compañeros de trabajo, compartimos muy poco. Tampoco le debo favores, a mí no me gusta que nadie me haga favores”, dijo Zanetti en un reciente encuentro con la prensa.

En otro momento de la entrevista, la también actriz aseguró que la justicia debe ser efectiva y determinar si Andrés Hurtado es culpable de cometer algún delito. De ser así, tendrá que pagar y asumir las consecuencias.

“La justicia tiene que hacer su trabajo, si él ha cometido algún delito pues tendrá que pagar y asumir. Las leyes son iguales para todos”, enfatizó la exvedette.

Cabe señalar que Mariella Zanetti fue la madrina de las ‘Vedettes Doradas’, un nuevo grupo integrado por Dorita Orbegoso, Samantha Batallanos, Johany Vegas y Verónica Privat.

¿Qué pasó con Andrés Hurtado?

Como se sabe, Andrés Hurtado fue acusado por Ana Siucho de haber recibido un millón de dólares para gestionar con la fiscal Luz Peralta la devolución de 100 kilos de oro incautado a Javier Miu Lei, primo de los hermanos Siucho Neira.

Ante esta denuncia, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Juan Burgos, iniciar una investigación sobre el presunto vínculo entre Andrés Hurtado, y la fiscal especializada en delitos de activos, Elizabeth Peralta.

El día miércoles, Brunella Horna se ausentó del programa porque no pudo conseguir un vuelo para volver de su viaje. Ante esto, sus compañeros hicieron muchas bromas sobre sancionarla por cometer esa falta. Brunella regresó al set el día de hoy y comentó que, efectivamente, fue suspendida, “ayer vine y papá Armando no me dejó entrar”. (Video: América TV)