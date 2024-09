Este sábado 14 de septiembre, se estrenará en Panamericana Televisión un programa que se encuentra a cargo del empresario Mauricio Diez Canseco. Se trata de “Cazador de Talentos”, un reality show enfocado en la búsqueda de talentos peruanos y que ofrece grandes premios al ganador. A continuación, te contamos todos los detalles de este programa.

¿QUÉ SE SABE SOBRE “CAZADOR DE TALENTOS”, PROGRAMA CREADO POR MAURICIO DIEZ CANSECO?

Este programa no es completamente nuevo, pues desde este sábado 14 de septiembre arrancará con su segunda temporada, inmediatamente después del programa “Al Sexto Día”, que es conducido por Laura Spoya.

“Este sábado después de ‘Al sexto día’ volvemos con la segunda temporada de ‘Cazador de talentos’, donde seguimos apostando por el talento nacional y con grandes premios para el ganador”, comentó Mauricio Diez Canseco durante una rueda de prensa desarrollada el pasado martes 10 de septiembre.

De acuerdo con el popular “Brad Pizza”, esta nueva temporada ofrecerá al vencedor un contrato de 20 mil soles y la oportunidad de grabar un disco en Apdayc, además de que podrá potenciar su talento en la escuela de Rústica y trabajar en los diversos locales de la cadena.

Debido a esto, el empresario invitó al público en general que tenga algún talento artístico que se anime a participar en el último casting del programa, que se desarrollará el próximo 15 de septiembre. En este sentido, es importante mencionar que “Cazador de Talentos” tendrá como jurados a las figuras televisivas Laura Spoya, Carlos Cacho y Marco Romero.

Por otro lado, la hija del empresario, Camila, quien estuvo acompañándolo durante el lanzamiento del programa, anticipó qué deben esperar el público sobre esta segunda temporada.

“El programa ha crecido, esta segunda temporada será más entretenida y los televidentes podrán emitir su voto. Todos pueden escribir a ‘Cazadores de talento’ en Instagram para poder descubrirlos y apoyarlos”, indicó.

¿QUÉ DIJO MAURICIO DIEZ CANSECO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE “CAZADOR DE TALENTOS” OCUPE EL HORARIO DE “SÁBADO CON ANDRÉS”?

Como se sabe, Andrés Hurtado, el conductor de “Sábado con Andrés”, fue suspendido por Panamericana Televisión debido a las controversias que enfrenta actualmente, por lo que su programa y el horario en que se transmitía ha quedado en el aire.

Debido a este contexto, Mauricio Diez Canseco fue consultado sobre si ocuparía el espacio del programa del popular ‘Chibolín’, a lo que dejó entrever que estaría dispuesto.

“A mí me gusta el show, el espectáculo y si me proponen reemplazarlo en su horario me voy a probar pero no dejaría la esencia de mi programa que es promover a los nuevos talentos”, enfatizó el empresario para el diario La República.

Mauricio Diez Canseco no descartó la posibilidad de que su programa ocupe el horario de "Sábado con Andrés". | Composición: Mauricio Diez Canseco (Facebook) / Andina

Por otro lado, el pizzero también fue consultado sobre las polémicas que rodean a Andrés Hurtado, las cuales están relacionadas con corrupción y tráfico de influencias. Ante este tema, Canseco solo atinó a desear de que el conductor supere sus problemas pronto.

“Espero que Andrés Hurtado solucione los problemas que tiene, es mi deseo como papá, empresario y miembro de este canal (Panamericana TV)”, sostuvo. Sin embargo, también indicó que no pondría las manos al fuego por Hurtado.