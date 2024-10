La actriz Mayra Couto, recordada por haber interpretado a ‘Grace Gonzales’ en “Al fondo hay sitio”, reveló en una reciente entrevista que le gustaría volver a la pantalla chica y, por supuesto, volver a interpretar a su personaje en la exitosa serie de América Televisión.

En conversación con América Espectáculos, la recordada hija de ‘Charito’ confesó que su presunto regreso es un tema que no solo le pregunta la prensa, sino también los seguidores que recuerdan a ‘Grace’.

“Sí, es bonito. Me gustaría regresar, sí, en mi corazón, aunque sea en una escenita para el público tal vez. Porque la gente sigue diciéndome: ‘Grace no sé qué’”, aseguró Mayra Couto.

“Hay una niña venezolana que la vez pasada me vio y me dijo: ‘Yo te conozco, yo te veo en la tarde’, y yo le dije espérate ¿tú cómo me conoces?: ‘Es que te veo en la tarde’, ah ya y le dije: ‘Gracias’”, añadió la actriz.

¿En que trabaja Mayra Couto actualmente?

En la misma entrevista, Mayra Couto también habló de sus proyectos alejada de la televisión y contó que luego de una larga estadía fuera de Perú, se enfocará en nuevos proyectos, pero detrás de las cámaras.

“Produciendo, yo chambeo como productora así que estoy muy feliz y enfocada en eso, pero claro que me encantaría volver a actuar en ‘Al Fondo hay Sitio’ o en teatro o en cine”, aclaró la actriz nacional.

