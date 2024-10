“El gran chef famosos: La academia” sigue presentando momentos inesperados en la cocina del programa de Latina. Esta vez, Alejandra Baigorria no pudo contener las lágrimas de frustración al probar su plato, por el que creyó que iba a ser eliminada; sin embargo, terminó siendo salvada de la noche de desaprobados.

En la reciente edición del programa de cocina de Latina, los alumnos tenían que preparar Arroz de coliflor con pollo y si bien todos lograron presentar sus platos, algunos quedaron inconformes con el sabor de su comida, tal es el caso de Alejandra Baigorria.

La exintegrante de “Esto es guerra” se mostró ofuscada por su preparación y aseguró que, si dependiera de ella, sería eliminada porque la preparación no es cómo esperaba.

“Cada día me doy cuenta de que yo en la cocina, mejor en mi taller de costura. Estoy en un momento de frustración en el que me quiero ir, sé que este programa es diferente, pero me auto presiono al punto que soy muy perfeccionista. Siempre digo; ‘si no estoy entre los mejores, mejor no estés, no lo hagas porque no es para ti’. No todos nacimos con las mismas habilidades, me estreso, me desespero”, expresó Alejandra Baigorria.

“Para mi esto es un desastre, una vergüenza de plato. Si fuera por mí, me elimino”, añadió Baigorria mientras sus compañeros la miraban sorprendidos.

Finalmente, el jurado eligió a Alejandra Baigorria como la primera salvada de la noche, superando así a sus compañeros. Junto a ella, la voleibolista Carla Rueda también evitó la noche de desaprobados y clasificó al siguiente nivel de “El gran chef famosos: La academia”.

Rosangela Espinoza pelea con joven tiktoker Valentino