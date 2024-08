Olinda Castañeda fue otra de las famosas vinculadas a las infidelidades del futbolista Christian Cueva; sin embargo, la exmodelo no tuvo reparos en romper su silencio y aclarar que no tuvo nada con el futbolista, pero que él si la invitó a pasar vacaciones en Brasil.

“Me mencionan, están afirmando que yo he sido vinculada con Christian Cueva, que he sido amante de Christian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto”, aseguró la exmodelo en sus redes.

Asimismo, Castañeda reveló que la única vez que el futbolista la contactó fue cuando su manager le escribió para invitarla a pasar vacaciones en Brasil.

“La única vez que yo he podido escuchar o leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para ver si yo quería ir a Brasil y yo ilusamente le respondo y le dije si era para un desfile o algún evento. Me estaba invitando de vacaciones a Brasil a lo que yo le respondo que ahí nomás, que no gracias, que se ha confundido”, comentó.

Por su parte, Christian Marcial, esposo de Olinda Castañeda, también aprovechó para enviar un mensaje y advirtió que tomaría acciones legales contra las personas que manchen el nombre de su esposa.

“Por favor, dejen de meterse con mi esposa porque no quiero recurrir a instancias superiores como las autoridades, en serio, déjense de tonterías”, aseguró con un notable gesto de molestia.

Como se recuerda, en entrevista con Magaly Medina, Pamela López mostró los mensajes que intercambió con Christian Cueva, donde él confesó sus infidelidades, y entre los nombres citados, apareció el de Olinda Castañeda y más personajes de la farándula.

En las conversaciones de WhastApp también destaca: En 2016, el apellido Soifer; durante 2017 y 2018, menciona a Pamela Franco, Melissa Klug, Macarena Gastaldo, Shirley Arica y la ‘Chama’; y en 2019, subraya la relación clandestina con Pamela Franco.

