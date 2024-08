Luego de que Pamela López revelara en una entrevista que su esposo Christian Cueva tuvo una relación extramatrimonial con Melissa Klug, Magaly Medina ahondó más en el tema y mostró pruebas que confirmarían un supuesto encuentro entre el futbolista y la empresaria en el extranjero. Según la información presentada por la conductora de televisión, la ‘Blanca de Chucuito’ viajó a Brasil en 2017 posiblemente con la idea de encontrarse con el volante peruano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUERON LAS PRUEBAS QUE MOSTRÓ MAGALY MEDINA SOBRE ENCUENTRO DE MELISSA KLUG Y CHRISTIAN CUEVA EN BRASIL EN 2017?

En la edición del 21 de agosto de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina presentó evidencia que demuestra que Melissa Klug realizó dos viajes a Brasil en 2017, precisamente durante el tiempo en que Christian Cueva jugaba para São Paulo. Las pruebas que presentó la conductora de televisión incluyen registros de los itinerarios de viaje y detalles sobre las fechas en que Klug y Cueva estaban en dicho país.

Debido a esto, Medina planteó la posibilidad de que ambos se reunieron en el extranjero. “Qué coincidencia que, cuando estos estaban en plenos coqueteos, en plenos ‘jueguitos’ como lo llama Melissa Klug, ella va a Brasil. ¿Coincidencias de la vida, será? Puede ser”, comentó la ‘Urraca’ irónicamente.

Por otro lado, Magaly Medina afirmó haber revisado conversaciones entre Christian Cueva y Melissa Klug que sugieren una relación más allá de la amistad. La periodista destacó que, a pesar de que Klug ha negado ser la amante de Cueva, los chats observados muestran un vínculo más íntimo entre ellos.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE INFIDELIDAD DE CHRISTIAN CUEVA CON MELISSA KLUG?

Tras presentar una denuncia por violencia familiar contra su esposo Christian Cueva, Pamela López brindó una entrevista a Magaly Medina para ofrecer más detalles de su tormentoso matrimonio. En este contexto, reveló que descubrió conversaciones subidas de tono entre el deportista y la popular ‘Blanca de Chucuito’. Debido a esto, decidió encararlos a ambos. Mientras Cueva terminó reconociendo la infidelidad, Klug negó cualquier vínculo romántico con el jugador.

“Sí, (Cueva) me reconoció que tuvo el acercamiento. (...) Yo encaré a Melissa Klug porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras, y él (Christian Cueva) me contó que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella”, dijo López. “Le decía: ‘te adoro, mi amor’. Tengo pruebas de muchas cosas”, agregó.

Por otro lado, según los chats que reveló López, Melissa Klug respondió a las acusaciones señalando ella siempre respetó las relaciones y que el vínculo con Cueva nunca cruzó la frontera de la amistad.

“Recuerde que la familia del padre de mis hijos siempre han estado relacionados con el fútbol y como veo que usted ya está cegada por el odio o la inseguridad, tranquila, nunca fue mi intención y nunca lo será. Yo estoy feliz y tranquila y ojalá algún día usted pueda decir lo mismo. Porque acá los que no respetan ni una amistad sincera de años y una relación de familia no soy yo. Muchas gracias y buenas tardes, señora”, respondió la madre de Samahara Lobatón.

Cabe mencionar que el supuesto romance entre Melissa y Christian se habría dado en el 2018, cuando la empresaria mantenía una relación amorosa con el bailarín Ítalo Valcárcel, según explicó Pamela. “Todo lo que te estoy contando es lo que Christian me contó. [El capítulo con Melissa Klug] pasó en 2018, cuando ella tenía pareja”, aseguró.