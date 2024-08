Magaly Medina ha confirmado que Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, tiene pruebas de una supuesta infidelidad entre su expareja y la empresaria Melissa Klug. Según la conductora de “Magaly TV, La Firme”, López le habría mostrado capturas de pantalla de las conversaciones que Cueva mantuvo con Klug a través de Instagram, las cuales demostrarían una relación de índole íntima.

“En las largas conversaciones que tuve con Pamela López me lo contó, pero recién ahora me mostró los pantallazos del Instagram de Cueva que ella pudo capturar y guardar”, dijo Magaly a Trome. “Lo que leí es indiscutible, eso no es un ‘jugueteo’ cualquiera. Es una conversación entre personas que tendrían una íntima confianza”, agregó.

Además, la comunicadora aclaró que las conversaciones no solo incluyen la conocida frase “esa cosita es mía”, sino que van mucho más allá en tono. “Sí, hay más y no es en ese contexto. Lo que leí es muy íntimo, es una conversación hot”, reveló Magaly, confirmando que el contenido tiene un carácter altamente personal y comprometedor.

La respuesta de Melissa Klug





Por su parte, Melissa Klug respondió antes las acusaciones negando un romance con Christian Cueva, para luego enviar una carta notarial a Pamela López. No fue lo único, ya que, al ser entrevistada por Trome, confirmó haber tenido esas conversaciones, pero que se tratarían de “juegos de confianza”.

“Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error”, afirmó. “Esa famosa frase que repiten (refiriéndose a “esa cosita es mía” y “te adoro, mi amor”) fue una reacción a una de mis historias, pero yo me juego así con mis amigos, tanto hombres como mujeres”, finalizó.

Christian Cueva le admitió infidelidades a Pamela López





Según Pamela, Christian Cueva admitió por escrito que mantuvo un romance con Melissa Klug, Pamela Franco y otras mujeres del espectáculo. “No, no mientes. Yo sí reconozco mis errores”, confirmó el futbolista.

En una conversación por WhatsApp el 16 de febrero, Cueva aceptó sus vínculos con hasta seis mujeres del espectáculo, entre ellas Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer; Melissa Klug, Pamela Franco, Macarena Gastaldo, Shirley Arica y Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”.

Sin embargo, Pamela López también documentó otras infidelidades. En los mensajes, la joven acusó al futbolista de tener relaciones extraoficiales con dos mujeres llamadas Ingrid y Nena entre 2013 y 2015.

Pamela López acusa infidelidad de Christian Cueva con Melissa Klug: ¿cómo consiguió las pruebas?





Sobre cómo Pamela López obtuvo estas evidencias, Medina relató un episodio clave. Según la conductora de televisión, Cueva habría confesado haber tenido romances con Melissa Klug, Pamela Franco y otras mujeres.

“Christian Cueva le aceptó haberle sido infiel con varias mujeres poniéndose de rodillas, se le hincó en los pies y aceptó todo lo de Melissa Klug”, reveló.

En ese sentido, el futbolista mostró a López su bandeja de mensajes de Instagram, lo que permitió a Pamela fotografiar las conversaciones como prueba.

“Es ahí donde le abrió el DM y le mostró las conversaciones. Ella las guardó como su seguro para que nadie pueda contradecirla”, añadió Medina. “El gran mentiroso es Cueva”, sentenció.