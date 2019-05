Jon Favreau, el actor secundario de "Friends" con más éxito en Hollywood

En 1996, durante la tercera temporada de "Friends", Jon Favreau interpretó en varios capítulos a Pete Becker, el novio multimillonario de Monica Geller (Courteney Cox). Hoy, a 15 años del final de la popular serie, se puede decir que el también guionista, director y productor es, sin duda, el personaje de la producción de NBC con mayor éxito en Hollywood.

Y es que Jon Favreau, actual director de "The Lion King" ("El rey león") es, además, uno de los productores detrás del éxito del Universo Cinematográfico de Marvel.

Director de Iron Man 1,2 y 3 en 2008, 2010 y 2013, respectivamente, Favreau ha sido productor ejecutivo de "The Avengers" (2012), "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019). Además, es quien interpreta a Happy Hogan, el asistente y chofer de Tony Stark (Robert Downey, Jr.) en la historia del superhéroe en la pantalla grande.

CARRERA ASCENDENTE

Favreau comenzó su carrera en Hollywood a mediados de la década de los noventa con pequeños papeles en películas como "Rudy", una cinta deportiva biográfica protagonizada por Sean Astin. A esta le seguiría papeles secundarios en series de éxito de la época como "Seinfeld" y "Friends".

Favreau, sin embargo, no limitaría su carrera a la actuación sino que probaría como guionista, director y productor. Así, a principios del 2000, dirigiría su primer éxito: la comedia Elf, protagonizada por Will Ferrell.

Abriéndose paso como director y guionista en Hollywood, Favreau no dejaría su etapa como actor de reparto y seguiría participando como tal en producciones como "Something's Gotta Give" (Diane Keaton y Jack Nicholson ), "My Name Is Earl".

LA TRILOGIA DE IRON MAN

En 2008, Favreau sería elegido por Marvel como director y productor ejecutivo de "Iron Man 1". Én 2010 y 2013 repetiría la experiencia con la secuela y tercera parte de la historia en solitario sobre el hombre de hierro. En paralelo, se desempeñaría como productor ejecutivo de "The Avengers", en 2012.

En 2016, Favreau dirigía "The Jungle Book", que fue bien recibida por la crítica y el público y en 2017 volvería a interpretar a Happy Hogan en la película "Spider -Man: Homecoming" (2017). Un año después, volvería a desempeñarse como co-productor ejecutivo de "Avengers: Infinity War" (2018) y en 2019 tendría una pequeña participación en la escena final de "Avengers: Endgame".

PRÓXIMOS ESTRENOS

Favreau le está dando los últimos toques a "El rey león", cinta cuyo estreno quizás sea el más esperado de julio próximo. Con tres años en desarrollo y la participación de algunos de los nombres más grandes de la industria del espectáculo, incluida Beyoncé, el filme no podría generar mayores expectativas.

Jon Favreau, además, tiene la presión de igualar o mejorar la versión original de 1994, la misma que llegó a convertirse en la película más exitosa del año en la taquilla mundial (en Estados Unidos quedó de segunda, después de "Forrest Gump"), ganó premios Oscar a la mejor música original (de Zimmer) y mejor canción ("Can You Feel the Love Tonight" de Elton John) y fue llevada a Broadway en un espectáculo que hoy es el tercero más longevo y uno de los más exitosos de la historia.

Favreau aparecerá nuevamente como Happy Hogan en "Spider-Man: Far From Home", prevista a estrenarse también en julio próximo.

Por si esto fuera poco, Jon estrenará en noviembre próximo "The Mandalorian", una serie de televisión ubicada en el universo de Star Wars. La historia se centra unos años después de los eventos de "Return of the Jedi". En esta producción, Favreau se desempeñó como guionista, creador y showrunner.