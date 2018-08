"La casa de las flores": conversamos con Cecilia Suárez, la adorada Paulina

Han pasado solo unos días desde el estreno de "La casa de las flores" de Netflix y Paulina de la Mora, personaje interpretado por Cecilia Suárez, ya es un ídolo de la cultura popular por su singular (y parodiada) manera de hablar. Conversamos con ella para conocer qué opina del rotundo éxito de la producción.

"No pensábamos que se iba a tener tanta acogida. Me llena de alegría que el público se identifique y quiera a Paulina", dice Cecilia quien aun sigue sorprendiéndose al haberse convertido en tendencia en las redes sociales y hasta se haya hecho un 'challenge' para conocer a quien imita mejor la voz de la mayor de los de La Mora.

"Muchas veces me he preguntado el porqué de este cariño y he encontrado las respuestas en la gente cuando me han escrito. Paulina logra conectar con la gente porque no discrimina el color de piel, ni la preferencia sexual, ni económica. Ella habla con todos de la misma forma, es incluyente y absolutamente democrática", afirma.

La actriz de Netflix también considera que el sentido del humor de Paulina es clave en su éxito. "Esto también la acerca a la gente. En Paulina encuentras humanidad, no importa que los de La Mora puedan tener cosas que los mortifica, ella es una persona igual a ti, no más, ni menos", agrega.

Más allá de la personalidad de la hija mayor de Los Mora, su peculiar forma de hablar es lo que más llama la atención. "Si se fijan en las primeras escenas, hablo más rápido, esto pasó de una forma fortuita entre las primeras semanas de filmación. Hay varias escenas que están dobladas".

"No me inspiré en alguien en especial", sostuvo, "pero cuando armo un personaje siempre busco su voz ¿A qué iba a sonar? Con Paulina me estaba costando mucho trabajo y batallé hasta que finalmente lo encontré."

¿Te gustaría que el personaje de Paulina de un giro?

"No sé, ahora estamos disfrutando la primera temporada de la plataforma, eso le tocará al director desarrollarlo. Todavía no estamos grabando la segunda temporada porque aun no está aprobada", indicó.

Sobre trabajar con el icono mexicano Verónica Castro, Cecilia solo tuvo palabras de halago para su compañera y madre en la serie de Netflix. "Es espectacular como actriz y persona. El primer día de filmación, estaba feliz de solo pensar que iba a grabar una escena con ella", declara.

"Todos hemos creciendo con ella viéndola en el cine, telenovelas y sus programas de noche, es una figura importante de México y Latinoamérica. Tenerla frente es impresionante, cuando la conoces descubres que es relajada, simpática, cálida, genuina y buena compañera. Así entiendes porque es feliz" , expresa.

QUIERE CONOCER MACHU PICCHU

"Nunca he ido a Perú, uno de mis sueños es conocer Machu Picchu, espero poder ir pronto, les mando saludos y muchas gracias por su cariño", finalizó.