"Game of Thrones": Maisie Williams se sincera sobre el precio de la fama

La historia de "Game of Thrones" se acerca a su final. Tras ocho temporadas al aire, los actores que pasaron por la serie han compartido los mayores aprendizajes que les deja el haber participado en la exitosa ficción de HBO. Una de ellas es Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark y, prácticamente, pasó su adolescencia dando vida a este rol.

En una reciente entrevista con "The Guardian", la artista habló sobre las consecuencias de la fama y sus planes a futuro. De hecho, Williams confesó que tuvo que terminar la escuela en casa, pues fue víctima de 'bullying' por parte de sus compañeros cuando la trama empezó a alcanzar el éxito.

"Recientemente, tuve la oportunidad de vivir mi vida. [...] Siento que así es básicamente como pasé mi adolescencia. Estaba viviendo la vida de una actriz y luego hablaba de ello [la fama], pero en realidad nunca sentí como si hubiera vivido un día en mi vida", reveló la joven intérprete.

NO LE IMPORTA LA FAMA

Entre los proyectos que Williams se encuentra preparando, aparece el desarrollo de una aplicación titulada "Daisie". "Mis agentes me dicen cosas como: 'Elevaremos tu perfil'. Realmente, no entiendo lo que eso significa porque para mí suena como ser mucho más famoso, algo que no me interesa", explicó.

"Si este show ['Game of Thrones'] se convierte en lo mejor que hice, creo que me salió bien. No lo hice mal", agregó la artista.

APRENDER A MANEJAR LA FAMA

Cuando el portal le preguntó acerca de cómo se siente con el hecho de interpretar a uno de los personajes más queridos de la trama, ella optó por ser directa con su respuesta.

"El 'fandom', a veces, siente como una especie de derecho de pertenencia sobre los personajes [...]. Es un gran apoyo. Es digno de admirar [que sientan eso por nosotros]. Pero, si vamos a hablar de cómo se siente un ser humano, no creo que nadie sepa cómo lidiar con la idea de ser una celebridad", finalizó.